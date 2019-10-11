PKK'nın finansal ayağına darbe

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Lice ilçesi güneyinde kalan dağlık ve kırsal alanda Şehit Jandarma Başçavuş Tamer Meriç-2 operasyonu başarıyla tamamlandı.
5 TON ESRAR, BİR O KADAR KENEVİR
Söz konusu operasyonda, 5 ton 312 kg esrar ile 1 milyon 337 bin 533 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ele geçirilen esrara el konulurken, kenevir bitkileri numune alınmasının ardından imha edildi.
10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyon sonrasında evlerinde ve araçlarında uyuşturucu madde bulunduran 10 şüpheli şahıs, gözaltına alındı. Ayrıca aramalarda toprağa gömülü jelikan bidonlar içerisinde 1 adet 7.62 milimetre çapında AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet 9 milimetre çapında tabanca, 1 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 adet tabanca şarjörü, 11 adet 7.62 milimetre çapında fişek, 6 adet 9 milimetre çapında fişek, 1 adet terörist kıyafeti ele geçirildi.