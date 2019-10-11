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PKK'nın finansal ayağına darbe

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 5 ton 312 kilogram esrar, 1 milyon 337 bin 533 kök kenevir bitkisi ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

AA | 11.10.2019 - 09:43..
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Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Lice ilçesi güneyinde kalan dağlık ve kırsal alanda Şehit Jandarma Başçavuş Tamer Meriç-2 operasyonu başarıyla tamamlandı.

5 TON ESRAR, BİR O KADAR KENEVİR

Söz konusu operasyonda, 5 ton 312 kg esrar ile 1 milyon 337 bin 533 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ele geçirilen esrara el konulurken, kenevir bitkileri numune alınmasının ardından imha edildi.

PKK'nın finansal ayağına darbe

10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon sonrasında evlerinde ve araçlarında uyuşturucu madde bulunduran 10 şüpheli şahıs, gözaltına alındı. Ayrıca aramalarda toprağa gömülü jelikan bidonlar içerisinde 1 adet 7.62 milimetre çapında AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet 9 milimetre çapında tabanca, 1 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 adet tabanca şarjörü, 11 adet 7.62 milimetre çapında fişek, 6 adet 9 milimetre çapında fişek, 1 adet terörist kıyafeti ele geçirildi.

PKK'nın finansal ayağına darbe

PKK'nın finansal ayağına darbe

PKK'nın finansal ayağına darbe

PKK'nın finansal ayağına darbe

PKK'nın finansal ayağına darbe

PKK'nın finansal ayağına darbe

PKK'nın finansal ayağına darbe

PKK'nın finansal ayağına darbe

PKK'nın finansal ayağına darbe

PKK'nın finansal ayağına darbe

PKK'nın finansal ayağına darbe

PKK'nın finansal ayağına darbe

PKK'nın finansal ayağına darbe

PKK'nın finansal ayağına darbe

PKK'nın finansal ayağına darbe

PKK'nın finansal ayağına darbe

PKK'nın finansal ayağına darbe

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