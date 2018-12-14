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PKK'nın Rasulayn'da kazdığı tüneller çöktü

PKK/PYD'li teröristlerin Türkiye'nin olası operasyonuna karşı kullanmak için kazdıkları tüneller, yağmur nedeniyle çöktü. Enkaz altında kalan bir grup terörist öldü.

DHA | 14.12.2018 - 09:31..
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Fırat'ın doğusundaki, terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik operasyon yapılacağı açıklamalarının ardından bölgede bulunan teröristler, siper olarak kullanmak için tünel kazmaya başladı.

TÜNELLERİ ÇÖKTÜ, ALTINDA ÖLDÜLER

Şanlıurfa Ceylanpınar'ın karşısında bulunan Rasulayn merkezdeki Harabat Mahallesi'nde ve Asfar Neccar bölgesinde kazı çalışması yapılan 2 tünel, aşırı yağış nedeniyle çöktü.

Göçük altında kalan bir grup PKK/PYD'li teröristin öldüğü öne sürüldü.

Meydana gelen göçükler sonucu, bölgedeki bazı evlerin bahçelerinde ve yollarda çukurlar oluştu.

PKK'nın Rasulayn'da kazdığı tüneller çöktü ViDEO

PKK'nın Rasulayn'da kazdığı tüneller çöktü

PKK'nın Rasulayn'da kazdığı tüneller çöktü

PKK'nın Rasulayn'da kazdığı tüneller çöktü

PKK'nın Rasulayn'da kazdığı tüneller çöktü

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