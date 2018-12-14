Fırat'ın doğusundaki, terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik operasyon yapılacağı açıklamalarının ardından bölgede bulunan teröristler, siper olarak kullanmak için tünel kazmaya başladı.
TÜNELLERİ ÇÖKTÜ, ALTINDA ÖLDÜLER
Şanlıurfa Ceylanpınar'ın karşısında bulunan Rasulayn merkezdeki Harabat Mahallesi'nde ve Asfar Neccar bölgesinde kazı çalışması yapılan 2 tünel, aşırı yağış nedeniyle çöktü.
Göçük altında kalan bir grup PKK/PYD'li teröristin öldüğü öne sürüldü.
Meydana gelen göçükler sonucu, bölgedeki bazı evlerin bahçelerinde ve yollarda çukurlar oluştu.
PKK'nın Rasulayn'da kazdığı tüneller çöktü ViDEO