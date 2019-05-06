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PKK'nın saldırısında şehit olan 2 kişi toprağa verildi

Şırnak'ta PKK'nın hain saldırısında şehit düşen 2 sivilin kılınan cenaze namazına Kandil'in sözcüsü HDP'den katılım olmadı. Acılı baba, "Bunları yapanların Allah belalarını versin" şeklinde isyan etti

AA | 06.05.2019 - 14:20..
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PKK'nın saldırısında şehit olan 2 kişi toprağa verildi

Şırnak'ta minibüs geçişi sırasında PKK'lı teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda 28 yaşındaki Servet Bilen ve 13 yaşındaki kuzeni Diyar Bilen hayatını kaybetti.

Şırnak Devlet Hastanesi'nde dün gece kuzenlerin cenazeleri otopsi yapılmasının ardından Silopi ilçesindeki Mekke Camii'ne getirildi.

Burada kılınan cenaze namazı ve okunan duaların ardından ilçe merkezindeki mezarlıkta kuzenler yan yana toprağa verildi.

PKK'nın saldırısında şehit olan 2 kişi toprağa verildi

"ALLAH BELALARINI VERSİN"

Patlamada hayatını kaybeden Diyar Bilen’in babası Hasan Bilen, teröre lanet okuyarak, şunları söyledi:

"Oğlum ve yeğenim ikisi de öldü. Hepimizin başı sağ olsun. Bunlar şehit oldular. Bunları yapanların Allah belalarını versin."

PKK'nın saldırısında şehit olan 2 kişi toprağa verildi

DİYAR'IN ARKADAŞLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Öte yandan Silopi Cumhuriyet Ortaokulu 7/N sınıfındaki öğrenci arkadaşları, bu sabah Diyar Bilen’in sırasına Türk bayrağı sararak, çerçeve içindeki fotoğrafı ve yanına da karanfil bıraktı.

7/N sınıfında öğrenci arkadaşları Diyar Bilen’in oturduğu sırasına bakarken gözyaşlarına hakim olamadı.

PKK'nın saldırısında şehit olan 2 kişi toprağa verildi

PKK'nın saldırısında şehit olan 2 kişi toprağa verildi

Şırnak'ta terör saldırısı VİDEO

PKK'nın saldırısında şehit olan 2 kişi toprağa verildi

PKK'nın saldırısında şehit olan 2 kişi toprağa verildi

PKK'nın saldırısında şehit olan 2 kişi toprağa verildi


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