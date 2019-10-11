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PKK'nın şehit ettiği 11 yaşındaki Elif'e veda

Ceylanpınar ilçesinde YPG/PKK'lı teröristlerin havanlı ve roketatarlı saldırılarında şehit olan 11 yaşındaki Elif Terim için tören düzenlendi.

AA | 11.10.2019 - 14:35..
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Türk askerinin Fırat'ın doğusuna girmesiyle kaçacak delik arayan teröristler, sivilleri hedef aldı.

YPG/PKK'lı teröristlerin saldırısında hayatını kaybeden Elif Terim'in Türk bayrağına sarılı tabutu, törenin düzenleneceği Semerkand Camisi'ne getirildi.

8 YAŞINDAKİ KARDEŞİNİN GÖZYAŞLARI

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi. Törende Elif Terim'in 8 yaşındaki kardeşi Tuana da gözyaşı döktü. Elif Terim'in yakınları da tabuta sarılarak ağladı.

PKK'nın şehit ettiği 11 yaşındaki Elif'e veda

"GELECEĞE UMUTLA BAKAN ELİF'İMİZİ UĞURLUYORUZ"

Vali Abdullah Erin, PKK'nın bir kez daha iç yüzünü gördük diyerek şunları söyledi: "İç yüzünü bildiğimiz, metodlarına ve usullerine vakıf olduğumuz, 40 senedir masum, kadın, çoluk, çocuk demeden tehdit ve zorbalık usullerini dünyada en iyi uygulayan terör örgütlerinden bir tanesi olan PKK terör örgütünün bir kez daha iç yüzünü gördük. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, milletin bağrından çıkan Mehmetçik'imiz bütün risklere ve tehditlere rağmen Fırat'ın doğusunda olduğu gibi batısında da hiçbir sivilin kılına zarar gelmesin diye büyük riskler alarak büyük bir bir titizlikle harekatı yürüttüğünü hepimiz biliyoruz. Terör örgütü bildiğiniz terör örgütü ve dün Suriye sınır Ceylanpınar ve Akçakale ilçemize sivillere yönelik attıkları mühimmatlar ve patlayıcılarla sivil vatandaşlarımızdan 4'ünü şehit verdik, ebediyete uğurluyoruz. Biri bebekti, bugün de yine tertemiz, pırıl pırıl, geleceğe umutla bakan 11 yaşındaki Elif'imizi uğurluyoruz. Bu bölgenin insanıyla, kültürüyle, değerleriyle, tarihiyle, gelenekleri ve örfüyle zerre miktarı ilgisi ve bağ olmayan bir terör örgütüdür. Bunu bir kez daha gördük. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bu iki ilçemize atılan havanlar ve patlayıcı mühimmatlar sonrasında hızlı bir şekilde bu terör yuvalarını darmadağın ettiler ve bundan sonra da etmeye Allah'ın izniyle devam edecekler."

PKK'nın şehit ettiği 11 yaşındaki Elif'e veda


11 YAŞINDAKİ ŞEHİDİN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

İl Müftüsü Mehmet Taştan tarafından kıldırılan namazın ardından Elif Terim'in Türk bayrağına sarılı cenazesi bir süre omuzlarda taşındı. Şehidin cenazesi daha sonra mahalle mezarlığında toprağa verildi.

PKK'nın şehit ettiği 11 yaşındaki Elif'e veda

(Elif'in ağabeyi)

PKK'nın şehit ettiği 11 yaşındaki Elif'e veda

PKK'nın şehit ettiği 11 yaşındaki Elif'e veda

(Elif'in annesi)

PKK'nın şehit ettiği 11 yaşındaki Elif'e veda

PKK'nın şehit ettiği 11 yaşındaki Elif'e veda

PKK'nın şehit ettiği 11 yaşındaki Elif'e veda

PKK'nın şehit ettiği 11 yaşındaki Elif'e veda

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