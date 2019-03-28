PKK'nın silah tedarikçisi yakalandı

Kahramanmaraş Çağlayancerit İlçe Jandarma ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığınca, aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
BARAJ İNŞAATINDA ÇALIŞIYORDU
Operasyonda Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK’ya silah sağlama suçundan aranan M.S.A.'nın Düzbağ Mahallesi'nde bulunan baraj inşaatında çalıştığı belirlendi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Jandarma ekipleri düzenledikleri operasyonla, M.S.A.'yı şantiye alanında gözaltına aldı. M.S.A., karakolda yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.