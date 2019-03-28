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PKK'nın silah tedarikçisi yakalandı

Terör örgütü PKK’ya silah sağlayan bir kişi, çalıştığı baraj inşaatının şantiyesinde jandarma tarafından yapılan operasyonla yakalandı.

İHA | 28.03.2019 - 16:26..
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Kahramanmaraş Çağlayancerit İlçe Jandarma ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığınca, aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

BARAJ İNŞAATINDA ÇALIŞIYORDU

Operasyonda Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK’ya silah sağlama suçundan aranan M.S.A.'nın Düzbağ Mahallesi'nde bulunan baraj inşaatında çalıştığı belirlendi.

PKK'nın silah tedarikçisi yakalandı

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Jandarma ekipleri düzenledikleri operasyonla, M.S.A.'yı şantiye alanında gözaltına aldı. M.S.A., karakolda yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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