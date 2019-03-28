1 PKK'nın silah tedarikçisi yakalandı Terör örgütü PKK’ya silah sağlayan bir kişi, çalıştığı baraj inşaatının şantiyesinde jandarma tarafından yapılan operasyonla yakalandı.

2 Kırıkkale'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı Kırıkkale'de şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

3 İstanbul'daki köprü ve otoyol gelirleri İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri iki ayda 293 milyon 800 bin 196 lira kazandırdı.

4 Trafiğin ortasına atlayan küçük çocuk Malatya'da küçük bir çocuğun yola adım atmasıyla trafik polisinin koşması bir oldu.

5 Cumhurbaşkanı Erdoğan Haymana'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'nın Haymana ilçesine seçmenlerle bir araya geliyor

6 Katlanabilir iPhone'ların geleceği 1Buçuk Teknoloji'nin birinci bölümünde katlanabilir iPhone konusunu 1 buçuk dakikada ele alıyoruz.