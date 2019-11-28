Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) düzenlediği operasyonla, PKK/KCK adına Sincar'da faaliyet yürüten en üst düzey kadın örgüt mensubu "Medya Agit" kod adlı Beraat Afşin öldürüldü.

4 MİLYON LİRA ÖDÜLLÜ TERÖRİST

MİT'in operasyonuyla öldürülen Afşin, "kırmızı kategori"de 4 milyon lira ödülle aranıyordu.

PKK'nın kırsal kadrosuna 1997'de katılan Afşin, 2000'li yıllarda Türkiye'de silahlı faaliyetler yürüttü ve birçok çatışmaya katıldı.

Kandil'de 2010'da, "Mahmur cephe komutanlığı"nda ise 2014'te görev yapan Afşin, son olarak PKK/KCK'nın silahlı kadın yapılanması "YJA-Star" ve Sincar silahlı kadın yapılanması "YJŞ"de askeri kanat sorumlusu olarak faaliyet yürüttü.

PKK'nın üst düzey örgüt mensubu Beraat Afşin öldürüldü ViDEO