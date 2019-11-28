taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7647
Euro
6.3533
Altın
1457.66
Borsa
106356.62
Gram Altın
270.115
Bitcoin
43285.03

PKK'nın üst düzey örgüt mensubu Beraat Afşin öldürüldü

Kırmızı kategoride aranan, PKK/KCK'nın Sincar'daki en üst düzey kadın örgüt mensubu Beraat Afşin, MİT'in operasyonuyla öldürüldü.

AA | 28.11.2019 - 10:09..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
PKK'nın üst düzey örgüt mensubu Beraat Afşin öldürüldü

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) düzenlediği operasyonla, PKK/KCK adına Sincar'da faaliyet yürüten en üst düzey kadın örgüt mensubu "Medya Agit" kod adlı Beraat Afşin öldürüldü.

4 MİLYON LİRA ÖDÜLLÜ TERÖRİST

MİT'in operasyonuyla öldürülen Afşin, "kırmızı kategori"de 4 milyon lira ödülle aranıyordu.

PKK'nın kırsal kadrosuna 1997'de katılan Afşin, 2000'li yıllarda Türkiye'de silahlı faaliyetler yürüttü ve birçok çatışmaya katıldı.

Kandil'de 2010'da, "Mahmur cephe komutanlığı"nda ise 2014'te görev yapan Afşin, son olarak PKK/KCK'nın silahlı kadın yapılanması "YJA-Star" ve Sincar silahlı kadın yapılanması "YJŞ"de askeri kanat sorumlusu olarak faaliyet yürüttü.

PKK'nın üst düzey örgüt mensubu Beraat Afşin öldürüldü ViDEO

PKK'nın üst düzey örgüt mensubu Beraat Afşin öldürüldü

PKK'nın üst düzey örgüt mensubu Beraat Afşin öldürüldü

PKK'nın üst düzey örgüt mensubu Beraat Afşin öldürüldü

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
The Guardian'ın İHA iddiasına Selçuk Bayraktar'dan yanıt

The Guardian'ın İHA iddiasına Selçuk Bayraktar'dan yanıt

124
Emniyet Teşkilatı Kanunu'nda değişiklikler kabul edildi

Emniyet Teşkilatı Kanunu'nda değişiklikler kabul edildi

94
Esad rejimi, Cenevre'de Türkiye'nin kınanmasında ısrarlı

Esad rejimi, Cenevre'de Türkiye'nin kınanmasında ısrarlı

79
NATO'da Türkiye ile ABD arasında YPG restleşmesi

NATO'da Türkiye ile ABD arasında YPG restleşmesi

78
5 askerimiz şehit oldu

5 askerimiz şehit oldu

87
Türkiye ile Libya artık Akdeniz'de komşu

Türkiye ile Libya artık Akdeniz'de komşu

51
Kadir İnanır depremde Arnavutluk'taydı

Kadir İnanır depremde Arnavutluk'taydı

126
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir