PKK'nın yaktığı cami ibadete açıldı

2015 yılında PKK'lı teröristler tarafından ateşe verilen daha sonra devlet tarafından restore edilerek yeniden vatandaşın hizmetine sunulan Fatih Paşa Camisinin minaresinden dün gece ilk ezan yeniden duyuldu.

OSMANLI'NIN BURADAKİ İLK ESERİ

1516-1520 yılları arasında şehrin ilk Osmanlı Valisi bıyıklı Mehmet Paşa tarafından yaptırılan Fatih Paşa Camisi Diyarbakır'daki ilk Osmanlı eseri olarak biliniyor.

PKK'lı teröristlerin ateşe vererek tahrip ettiği cami, restore edilerek, 4 yıl aranın ardından Regaip Kandili ile birlikte ibadete açıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Ahmet Hamdi Akseki Cami Başimam Hatibi Ali Tel'in Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan program Diyanet İşleri Başkanlığı Tasavvuf Korosunun okuduğu Mevlid-i Şerif ve ilahilerle devam etti.

PKK'nın ateşe verdiği tarihi camide Regaip Kandili coşkusu VİDEO

"DEĞMESİN MABEDİMİN GÖĞSÜNE NAMAHREM ELİ..."

Erbaş, konuşmasına milli şair Mehmet Akif Ersoy'un, "Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli / Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli / Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli / Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli." dizeleriyle başladı.

"EZANLAR SUSSUN DİYE YAKTILAR"

"Ezanlar sussun diye 4 yıl önce terör saldırısı nedeniyle harap olan camide restorasyonun tamamlanmasıyla kılınan ilk akşam namazı Regaip gecesi ile tevafuk etti." diyen Erbaş, bunun kurtuluşa vesile olması temennisinde bulundu.

"MÜSLÜMAN DEMEK, KARDEŞLER TOPLULUĞU DEMEKTİR"

Erbaş, "İslam alemi olarak halk arasında üç aylar olarak bilinen rahmet, bereket ve mağfiret iklimine girmiş bulunuyoruz. Şu anda bu manevi mevsime girişimizin habercisi olan Regaip gecesini birlikte yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.