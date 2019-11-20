PKK/PYD Azez'e havan ve roket mermileriyle saldırdı

Akşam saatlerinde Suriye'de terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Tel Rıfat bölgesinden Azez ilçe merkezine çok sayıda havan mermisi ve roket atıldı.

1 KİŞİ ÖLDÜ 14 KİŞİ YARALANDI

Saldırılar paniğe neden olurken mermi ve roketlerin düştüğü yere sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Saldırılarda 1 kişinin öldüğü 14 kişinin ise yaralandığı belirlendi. Yaralılardan hayati tehlikesi bulunan 2'si Kilis Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedaviye alındı. Saldırılar sonrasında Azez Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bölgeyi güvenlik koridoruna alarak yerleşim yerlerini boşalttı.

PKK/PYD Azez'e havan ve roketli saldırı düzenledi VİDEO