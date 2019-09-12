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PKK/PYD'li teröristler hendek kazmayı sürdürüyor

Resulayn ilçesinde PKK/PYD’li teröristler, ABD'nin gönderdiği kulübeleri tünellere yerleştirip, hendek hazırlıklarını sürdürüyor.

Haber Merkezi | 12.09.2019 - 14:03..
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PKK/PYD'li teröristler hendek kazmayı sürdürüyor

Türkiye, Fırat'ın doğusundaki terör varlığını bitirmekte kararlı. Tedirgin olan teröristler ise bölgede çukur kazıp, gizlenmek için baraka inşa ediyor.

Öte yandan, ABD ile sağlanan mutabakat sonucu Suriye'nin kuzeyinde terörden arındırılmış güvenli bölge oluşturulacak. Bu kapsamda, teröristlerin tünel ve mevzileri tahrip edilecek.

TÜNEL VE HENDEK HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Heseke iline bağlı Resulayn ilçesinde, PKK/PYD'li teröristler tünel ve hendek hazırlıklarını sürdürüyor.

PKK/PYD'li teröristler hendek kazmayı sürdürüyor

PKK/PYD'li teröristler hendek kazmayı sürdürüyor ViDEO

ABD'NİN GÖNDERDİĞİ KULÜBELER YERLEŞTİRİLİYOR

ABD'nin Irak üzerinden gönderdiği zırhlı kulübeler ise kazılan tünellere yerleştirilmeye devam ediyor. İş makineleri yardımıyla kazılan tünellerin sağlam olması için ise beton bloklarla çevrelendiği görüldü.

PKK/PYD'li teröristler hendek kazmayı sürdürüyor

PKK/PYD'li teröristler hendek kazmayı sürdürüyor

PKK/PYD'li teröristler hendek kazmayı sürdürüyor

PKK/PYD'li teröristler hendek kazmayı sürdürüyor

PKK/PYD'li teröristler hendek kazmayı sürdürüyor

PKK/PYD'li teröristler hendek kazmayı sürdürüyor

PKK/PYD'li teröristler hendek kazmayı sürdürüyor

PKK/PYD'li teröristler hendek kazmayı sürdürüyor

PKK/PYD'li teröristler hendek kazmayı sürdürüyor

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