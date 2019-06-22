PKK'ya katılan Alman hava harekatında öldü

Terör örgütü PKK'ya karşı düzenlenen operasyonlara ara yok.

Örgüte karşı havadan ve karadan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor.

Mehmetçik'in kararlılığıyla örgütün üzerine adeta balyoz yumruk vuruldu.

ALMANYA'DAN KUZEY IRAK'A...

Kuzey Irak'ta PKK hedeflerine düzenlenen son operasyonlarda 7 PKK'lı terörist birden etkisiz hale getirilmişti.

Bu teröristlerden birinin Alman Sarah Handelman olduğu belirlendi.

Almanya'dan Kuzey Irak'a giderek PKK'ya katılan Handelman'ın cesedinin ne olduğu henüz belli değil.

Örgüt içerisinde Sara Dorşin kod adını alan Alman, 34 yaşındaydı.