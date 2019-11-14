PKK'ya tıbbi cihaz gönderen şirket tespit edildi

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İkiz plakayla servis minibüsçülüğüne 8 bin 960 lira ceza

Edirne'de, polis tarafından biri trafikten çekili olan 2 minibüse ikiz plaka takarak, bir tekstil firmasının işçilerini taşıdığı belirlenen sürücüye 8 bin 960 lira para cezası kesildi.