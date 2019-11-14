PKK'ya tıbbi cihaz gönderen şirket tespit edildi

Türkiye'de kanlı saldırılar düzenleyen terör örgütü PKK'ya, şehir merkezlerinden gönderilen desteklerin önüne henüz geçilebilmiş değil.
KANDİL'E TIBBİ CİHAZ
Başkent Ankara'dan terör örgütü PKK'ya tıbbi cihaz gönderildiğine dair iddialar gündeme geldi.
Sağlık Bakanlığı, teröristlere gönderilen bu yardımla ilgili harekete geçti.
2 MÜFETTİŞE GÖREV
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'da bir firmanın, terör örgütü PKK'ya tıbbi cihazlar gönderdiği iddiasına yönelik Titck tarafından 2 müfettiş görevlendirildiğini bildirdi.