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Kıran Operasyonu 4. gününde

18 Ağustos'ta başlatılan Kıran Operasyonu'nda dağlar teröristlerden tamamen temizlenmiş durumda, kalan unsurlar da en kısa zamanda temizlenecek.

AA | 21.08.2019 - 09:52..
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Kıran Operasyonu 4. gününde

Şırnak, Hakkari ve Van'da, terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan Kıran Operasyonu tüm hızıyla devam ediyor.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, terör örgütü PKK'ya yönelik üç ilde yürütülen Kıran Operasyonu kapsamında, Van'ın Gürpınar ilçesi Bulgurlu Dağı bölgesindeki birliklerde denetlemelerde bulundu.

129 TİM VE 14 TABUR

Operasyon bölgesinde Jandarma Uzman Çavuş Osman Turaç'ın Antalya'daki ailesiyle telefonda görüşen Çetin, üç ildeki operasyonun 129 tim ve 14 taburla gerçekleştirildiğini belirtti.Kıran Operasyonu 4. gününde

"DAĞLAR TERÖRİSTLERDEN TAMAMEN TEMİZLENDİ"

Milletin desteği ve Allah'ın yardımıyla ülkede kalıcı huzuru sağlayacaklarını ifade eden Çetin, şunları kaydetti: "Ülkemizde vatandaşlarımızın, milletimizin güvenliğini kalıcı olarak tesis edeceğiz. Dağlar teröristlerden tamamen temizlenmiş durumda. Kalan unsurlar varsa en kısa zamanda temizleyeceğiz. Bayrağımızın sonsuza kadar dalgalanması için hep birlikte çalışıyoruz. En kısa zamanda bu bölge, tamamen teröristlerden arındırılarak, yaylalar serbest olacak, köylerimizde herkes bağını, bahçesini rahatça ekip, biçecek. Ülkemizin gelişmesi, zenginleşmesi için var gücümüzle çalışacağız. Yüce milletimizin desteği ve hayırlı dualarıyla, 82 milyonun bize verdiği güven ve itimatla gücümüze güç katarak, mücadelemize ebediyen devam edeceğiz."Kıran Operasyonu 4. gününde

Orgeneral Çetin'e Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Hacı İlbaş ile Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan da eşlik etti.

Kıran Operasyonu 4. gününde

 

Kıran Operasyonu 4. gününde

Kıran Operasyonu 4. gününde

Kıran Operasyonu 4. gününde

Kıran Operasyonu 4. gününde

Kıran Operasyonu 4. gününde

Kıran Operasyonu 4. gününde

Kıran Operasyonu 4. gününde

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