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PKK/YPG'li 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

AA | 23.03.2020 - 10:09..
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Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlere göz açtırmıyor.

3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek." belirtildi.

PKK/YPG'li 3 terörist etkisiz hale getirildi

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