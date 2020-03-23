PKK/YPG'li 3 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlere göz açtırmıyor.
3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek." belirtildi.