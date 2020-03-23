1 Hamaney: ABD, koronayı İranlılara karşı üretti İran dini lideri Hamaney, koronavirüsün İran'ı hedef almak için üretildiğini iddia etti.

2 PKK/YPG'li 3 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

3 Van'da gümrük kaçağı bin 500 tıbbi maske ele geçirildi Polis ekiplerince arama yapılan kamyonette gümrük kaçağı bin 500 tıbbi maske ile 130 paket sigara ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı.

4 Adana'da asılsız korona paylaşımı yapan 31 kişi yakalandı Sosyal medya üzerinden koronavirüsle ilgili paylaşımda bulunan 31 kişi gözaltına alındı.

5 İstanbul'da haftanın ilk iş gününde yollar boştu Haftanın ilk iş gününde yolların boş olması korona ile mücadele kapsamında güzel bir gelişme oldu.

6 Abdurrahim Albayrak ve eşi karantinada Galatasaray'ın İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak koronavirüse yakalandı. Albayrak çifti özel bir hastanede karantina altına alındı.