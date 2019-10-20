PKK/YPG'lilerin yalanları

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı aleyhine kara propaganda yapan terör örgütü YPG/PKK yandaşları, bölgedeki savaşlardan etkilenen gözü yaşlı ailelerin fotoğraflarını "harekat sırasında çekilmiş gibi" çarpıtmaya çalıştı.

2014'TE ÇEKİLEN FOTOĞRAFLA..

Terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının sosyal medyada başka olaylar ve zamanlarda çekilen görüntüleri harekat sırasında kaydedilmiş gibi manipüle etme çabası, bölgedeki savaşlardan etkilenen gözü yaşlı ailelerin fotoğraflarıyla devam etti.

YPG/PKK'ya yakın hesaplardan, harekat sırasında çekilmiş gibi sosyal medyaya yüklenen, bombalamadan kurtulmuş çocuğa sarılan gözü yaşlı adamın yer aldığı fotoğrafın, Esad rejiminin Halep kentini yoğun biçimde bombaladığı 2014'te objektiflere yansıdığı ortaya çıktı.

YALANLAR TEK TEK DEŞİFRE OLDU

Aynı şekilde sosyal medyada harekatı karalamak için çeşitli etiketler kullanan YPG/PKK yandaşları, bir babanın çocuğunun cansız bedenini elinde tutarken göz yaşlarına hakim olamadığı videoyu paylaştı. Aynı görüntünün Ocak 2018'de Suriye'nin İdlib kentinde kaydedildiği anlaşıldı.

SİSTEMATİK YALAN ÇALIŞMALARI

Manipülatör bir hesaptan, enkaz altında kalan mahallede ağlayan küçük kız çocuğunun fotoğrafı, harekat sırasında çekilmiş gibi çarpıtıldı. Bu görüntünün 2016'da Filistin'de çekildiği belirlendi.

Suriye'deki savaştan kaçarken Avrupa'da askerlerin önünde gözü yaşlı çocuğun Eylül 2015'teki fotoğrafını paylaşan terör örgütü yandaşları, bu görüntüleri harekat sırasında çekilmiş gibi manipüle etmeye çalıştı.

KİMYASAL YALANI

Terör örgütü yanlısı bir hesap, Türk ordusunun kimyasal silah kullandığı yalanıyla hastanede müdahale eden bir kişinin görüntüsünü paylaştı. Ancak Suriye'de Esed rejiminin kimyasal saldırıları sonrasında Nisan 2017'de saldırıdan etkilenen bir kişinin görüldüğü fotoğrafın ayrı bir mecrada yayımlandığı ortaya çıktı.

Terör örgütüne destek için açılan etiketlerde manipülatör hesaplar havada bıraktıkları alev izleri görünen patlayıcıların fotoğrafını paylaşarak harekat sırasında çekilmiş gibi göstermek istedi. Ancak, Suriye'nin Halep kentinde kaydedilen görüntülerin Haziran 2016'da başka bir mecrada yayınlandığı anlaşıldı.