taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7922
Euro
6.4721
Altın
1490.58
Borsa
98415.34
Gram Altın
277.611
Bitcoin
46449.17

PKK/YPG'lilerin yalanları

Terör sempatizanları bölgedeki savaşlardan etkilenen gözü yaşlı ailelerin fotoğraflarını "harekat sırasında çekilmiş gibi" çarpıtmaya çalıştı.

AA | 20.10.2019 - 13:20..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı aleyhine kara propaganda yapan terör örgütü YPG/PKK yandaşları, bölgedeki savaşlardan etkilenen gözü yaşlı ailelerin fotoğraflarını "harekat sırasında çekilmiş gibi" çarpıtmaya çalıştı.

2014'TE ÇEKİLEN FOTOĞRAFLA..

Terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının sosyal medyada başka olaylar ve zamanlarda çekilen görüntüleri harekat sırasında kaydedilmiş gibi manipüle etme çabası, bölgedeki savaşlardan etkilenen gözü yaşlı ailelerin fotoğraflarıyla devam etti.

YPG/PKK'ya yakın hesaplardan, harekat sırasında çekilmiş gibi sosyal medyaya yüklenen, bombalamadan kurtulmuş çocuğa sarılan gözü yaşlı adamın yer aldığı fotoğrafın, Esad rejiminin Halep kentini yoğun biçimde bombaladığı 2014'te objektiflere yansıdığı ortaya çıktı.

YALANLAR TEK TEK DEŞİFRE OLDU

Aynı şekilde sosyal medyada harekatı karalamak için çeşitli etiketler kullanan YPG/PKK yandaşları, bir babanın çocuğunun cansız bedenini elinde tutarken göz yaşlarına hakim olamadığı videoyu paylaştı. Aynı görüntünün Ocak 2018'de Suriye'nin İdlib kentinde kaydedildiği anlaşıldı.

SİSTEMATİK YALAN ÇALIŞMALARI

Manipülatör bir hesaptan, enkaz altında kalan mahallede ağlayan küçük kız çocuğunun fotoğrafı, harekat sırasında çekilmiş gibi çarpıtıldı. Bu görüntünün 2016'da Filistin'de çekildiği belirlendi.

Suriye'deki savaştan kaçarken Avrupa'da askerlerin önünde gözü yaşlı çocuğun Eylül 2015'teki fotoğrafını paylaşan terör örgütü yandaşları, bu görüntüleri harekat sırasında çekilmiş gibi manipüle etmeye çalıştı.

KİMYASAL YALANI

Terör örgütü yanlısı bir hesap, Türk ordusunun kimyasal silah kullandığı yalanıyla hastanede müdahale eden bir kişinin görüntüsünü paylaştı. Ancak Suriye'de Esed rejiminin kimyasal saldırıları sonrasında Nisan 2017'de saldırıdan etkilenen bir kişinin görüldüğü fotoğrafın ayrı bir mecrada yayımlandığı ortaya çıktı.

Terör örgütüne destek için açılan etiketlerde manipülatör hesaplar havada bıraktıkları alev izleri görünen patlayıcıların fotoğrafını paylaşarak harekat sırasında çekilmiş gibi göstermek istedi. Ancak, Suriye'nin Halep kentinde kaydedilen görüntülerin Haziran 2016'da başka bir mecrada yayınlandığı anlaşıldı.

PKK/YPG'lilerin yalanları

PKK/YPG'lilerin yalanları

PKK/YPG'lilerin yalanları

PKK/YPG'lilerin yalanları

PKK/YPG'lilerin yalanları

PKK/YPG'lilerin yalanları

 

PKK/YPG'lilerin yalanları

PKK/YPG'lilerin yalanları

PKK/YPG'lilerin yalanları

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tel Abyad'da YPG/PKK ateş etti: 1 asker şehit

Tel Abyad'da YPG/PKK ateş etti: 1 asker şehit

318
MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçı sonrası kavga: 4 yaralı

MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçı sonrası kavga: 4 yaralı

46
Erdoğan'ın başarısı Almanya'nın gündeminde

Erdoğan'ın başarısı Almanya'nın gündeminde

188
Canan Kaftancıoğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı yorumu

Canan Kaftancıoğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı yorumu

660
YPG'li teröristlerin çıkışı yakından takip ediliyor

YPG'li teröristlerin çıkışı yakından takip ediliyor

60
Eski eşini ve yanındaki arkadaşını öldürüp intihar etti

Eski eşini ve yanındaki arkadaşını öldürüp intihar etti

151
Yunanistan yaralı göçmenleri zorla geri gönderiyor

Yunanistan yaralı göçmenleri zorla geri gönderiyor

102
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir