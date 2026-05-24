Plaj Futbolu Milli Takımı, Polonya'ya farklı kaybetti

Plaj Futbolu Milli Takımı, Avrupa A Ligi'nin 5.'lik- 8.'lik maçında Polonya'ya 6-0'lık skorla mağlup oldu.

Plaj Futbolu Milli Takımı, İspanya'nın Cadiz şehrinde oynanan Avrupa A Ligi'nin 5.'lik- 8.'lik maçında Polonya'ya yenildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde yer alan habere göre Polonya karşılaşmayı 6-0 kazandı.

SIRADAKİ RAKİP ÇEKYA

Ay-yıldızlılar, bugün Çekya ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)