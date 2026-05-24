Plaj Futbolu Milli Takımı, Polonya'ya farklı kaybetti
Plaj Futbolu Milli Takımı, Avrupa A Ligi'nin 5.'lik- 8.'lik maçında Polonya'ya 6-0'lık skorla mağlup oldu.
Plaj Futbolu Milli Takımı, İspanya'nın Cadiz şehrinde oynanan Avrupa A Ligi'nin 5.'lik- 8.'lik maçında Polonya'ya yenildi.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde yer alan habere göre Polonya karşılaşmayı 6-0 kazandı.
SIRADAKİ RAKİP ÇEKYA
Ay-yıldızlılar, bugün Çekya ile karşı karşıya gelecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)