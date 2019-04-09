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Plaja inen Netanyahu oy kullanma çağrısında bulundu

Netanyahu, bugün yapılan erken genel seçimlerde partisi Likud'un kalesi olarak görülen bölgelerde "seçime katılım oranının düşük olması" nedeniyle parti kurmaylarını acil toplantıya çağırdı.

AA | 09.04.2019 - 19:24..
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Likud'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve partinin ileri gelenleri Batı Kudüs'te bir araya gelerek sandıkların kapanmasına saatlere kala seçime katılımı artırmak için ne tür adımlar atılabileceğini masaya yatıracak.

İsrail'deki genel seçimlerde oy verme işlemi yerel saatle 22.00'de sona erecek.

İsrail basınında yer alan haberlerde Netanyahu'nun acil toplantı kararı, "kararsız sağ seçmeni sandığa çekme çabası" olarak yorumlandı.

Plaja inen Netanyahu oy kullanma çağrısında bulundu

Seçimlerden birkaç gün önce yaptığı açıklamada Netanyahu, partisinin eski İsrail Genelkurmay Başkanı Benny Gantz ile eski gazeteci Yair Lapid'in liderliğindeki Mavi-Beyaz ittifakın 4 sandalye gerisinde olduğunu ve sağ seçmenin sandığa gitmemesi halinde sol partilerin koalisyon hükümeti kuracağını ileri sürmüştü.

Netanyahu, 2015'teki seçimde de sabah saatlerinde, "Sağcı hükümet tehlikede. Arap seçmen sandığa akın ediyor. Solcu sivil toplum kuruluşları onları otobüslerle oy vermeye götürüyor." açıklamasıyla sağ seçmeni sandığa gitmeye ikna etmeye çalışmıştı.

Plaja inen Netanyahu oy kullanma çağrısında bulundu

NETANYAHU SAHİLE İNDİ

Her parti, seçmenini sandığa davet ederken Netanyahu'dan ilginç bir adım da geldi. Başkent Tel Aviv'in kuzeyindeki Netanya kentinin sahiline giden Netanyahu, burada denize giren İsraillileri oy kullanmaya çağırdı.

KATILIM YÜZDE 37

İsrail'de seçime katılım oranı saat 17.30 itibarıyla yüzde 37 düzeyinde. Bir önceki genel seçimin yapıldığı 2015'e göre katılım oranının düşük seyrettiği dile getiriliyor.

İsrail'deki erken genel seçimde 41 parti, 5 milyon 800 binden fazla seçmenin oyunu almak için yarışıyor.

Seçim öncesi kamuoyu yoklamalarında Netanyahu'nun partisinin seçimi önde tamamlayacağı tahmin ediliyordu.

Plaja inen Netanyahu oy kullanma çağrısında bulundu

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