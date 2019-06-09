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Plajda dinlenen foktan rahatsız oldular

Bodrum sahillerini mesken tutan beyaz fok, denize giremeyen tatilciler tarafından şikayet edildi.

İHA | 09.06.2019 - 15:23..
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Gümbet sahilini mesken tutan beyaz foku gören yerli ve yabancı turistler gözlerine inanamadı. Sahilde bulunan bir iskelenin altından dinlenmeye çekilen foku çekmek için turistler birbirleriyle yarıştı. İskele altında yatan beyaz fokun kimseyi umursamaması ise dikkatlerden kaçmadı.

Yaklaşık 2 saat boyunca iskele altında dinlenen fok, daha sonra denize girerek gözlerden kayboldu.

SİTE SAKİNLERİ RAHATSIZ OLDU

Aylardır aynı bölgede dinlenen foka, işletmeciler “Binnaz” ismini koydu. Bir siteye ait olduğu öğrenilen iskelenin altından yatan foku, bazı site sakinlerinin ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesine şikayet ettikleri öğrenildi. Denize girmekten korktuklarını söyleyerek fokun bulunduğu alandan kaldırılmasını istediler.

Kendi doğal ortamında yaşayan fokun şikayet edilmesi ise yetkililer tarafından şaşkınlık ile karşılandı.

Plajda dinlenen foktan rahatsız oldular VİDEO

Plajda dinlenen foktan rahatsız oldular

Plajda dinlenen foktan rahatsız oldular

Plajda dinlenen foktan rahatsız oldular

Plajda dinlenen foktan rahatsız oldular

Plajda dinlenen foktan rahatsız oldular

Plajda dinlenen foktan rahatsız oldular

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