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Planktonların çoğalmasıyla Marmara Denizi turuncuya büründü

Marmara Denizi'nin Tekirdağ sahilinde plankton çoğalması, deniz suyu renginin yer yer turuncu olmasına yol açtı.

AA | 24.04.2019 - 18:02..
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Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölüm Başkanı Doç Dr. Emre Özşahin, Marmara Denizi'nde yaşanan renk değişikliğinin biyolojik bir canlı olan planktonun çoğalmasından kaynaklandığını söyledi.

Denizde de mevsimsel değişim yaşandığını belirten Özşahin, "İlkbahar ve yaz mevsiminde bütün doğada olduğu gibi denizde de uyanış başlar. Bazı canlılar bu uyanıştan nasibini alarak çoğalır. Plankton denilen biyolojik canlı, çoğalma sırasında kendi içerisinde patlama yaşar. Bu patlamaya bağlı olarak da planktonun türüne göre deniz turuncu, kahverengi, yeşil ve kırmızı renklerine boyanır." dedi.

"BU CANLILARIN İÇERİSİNDE RENK HÜCRELERİ VAR"

Deniz suyu sıcaklığının yükselmesiyle plankton çoğalması meydana geldiğini dile getiren Özşahin, şunları kaydetti:

"Planktonun aşırı biçimde çoğalmasına bağlı kıyı şeridi boyunca renkler oluşur. Çünkü bu canlının içerisinde renk hücreleri vardır. Bu renklenme Tekirdağ'ın Şarköy ve Hoşköy sahillerinden başlayıp oradan itibaren kıyı şeridinden Marmara'nın içlerine doğru gider.

Planktonların çoğalmasıyla Marmara Denizi turuncuya büründü

"TÜRKİYE'NİN TÜM KIYILARINDA BULUNUR"

Bu canlıya diğer adıyla 'noctiluca' denilir. Denizde yaşanan renk değişiminde korkuya ve telaşa mahal verecek bir durum söz konusu değildir. Türkiye'nin tüm kıyılarında bulunur. Buna doğal bir ekolojik olay diyebiliriz. Kentsel veya endüstriyel atıkların oluşturduğu kirlilik değildir."

Planktonların çoğalmasıyla Marmara Denizi turuncuya büründü

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