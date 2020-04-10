Plantar Fasiit nedir

Genellikle 40 ile 65 yaş aralığında ve genç atletlerde görülür.

Bu rahatsızlıktan uygun olmayan ayakkabı, sert zemin, düz ayak, çukur ayak, bilek hareketlerinin kısıtlı olması, kasların zayıf, kısa veya gergin olması gibi birçok faktör sorumlu olabilir.

PLANTAR FASİİTİN BELİRTİLERİ

Genellikle sabahları yataktan kalkıp ilk yürümeye başlandığında topuk ağrısı hissedilir. Yine uzun süre dinlendikten sonra ayağa kalkıp yürümeye başlayınca ağrı tekrarlar. Fakat bir müddet yürüdükten sonra, adeta ayak ısındıktan sonra, ağrı yavaş yavaş hafifler ve kaybolur.

Topuk altında künt bir ağrıya neden olan plantar fasiit, yanma ve sızı hissine de neden olabilir. Plantar fasiit ağrısı zaman içinde her geçen gün kendini daha çok hissettirebilir. Plantar fasiit, tek taraflı olarak görülebileceği gibi her iki ayakta da oluşabilir gelebilir.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Ayakkabı değiştirilmesi ve egzersiz gibi konservatif tedavilere başlanmalıdır. Başlangıçta istirahat ve buz tatbiki ağrıyı azaltabilir.

Hastanın her koşulda yalın ayak yürümekten kaçınması ve uzun süren aktivitelerde bulunmaması tavsiye edilir. Plantar fasiİt tedavisinde evde yapılabilecek germe egzersizleri ağrının azalmasında fayda sağlar.

Uzun süren ve inatçı plantar fasiit tedavisi için doktor tavsiyesi almak gerekir.