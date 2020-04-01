Plantasyon nedir

Tarihi 16 ila 18. yüzyıla dayanan plantasyon, devletin büyük tarım arazilerini kamusallaştırarak işletmeye çevirmesiyle ortay açıkmış bir terimdir.

Günümüzde, sanayi alanında yoğun bir biçimde kullanılan kahve, kakao, kauçuk gibi bitkiler başta olmak üzere, uzun vadede kâr getirecek ürünlerin yetiştirildiği işletme anlamına gelir.

ÜRÜNLER DIŞ PİYASA İÇİN YETİŞTİRİLİR

İlk olarak 16. yüzyılda karşımıza çıkan bu terim, döneminde kölelerin çalıştırıldığı, başka ülkelere ihraç edilecek olan ürünlerin hammaddelerinin yetiştirildiği topraksal alanı tanımlamak için kullanılıyordu.

Dönemine göre en ayırt edici özelliği, yerli üretime katkı sağlaması amacı taşımaması, tamamen dış piyasaya hizmet amaçlı olmasıdır.

GENİŞ ARAZİLERDE TEK TİP ÜRÜN VARDIR

Plantasyonlarda, dünya piyasasında kullanılacak olan ürünler, mono-kültür şeklinde yetiştirilir.

Brezilya’da geniş arazilerde yetiştirilen muz üretimi, Kuzey Amerika’da bulunan mısır plantasyonları, Türkiye’de tamamen endüstriyel tüketim için kurulmuş olan orman plantasyonları, terimin güncel olarak açıklanmasında kullanabilen örneklerdir.