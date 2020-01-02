Plastik poşet fiyatı 30 kuruş oldu

2019 yılında alınan karar doğrultusunda, perakende satış noktalarında 25 kuruşa satılan plastik poşetlerin fiyatında yeniden düzenleme yapıldı.

PLASTİK POŞETE ZAM, 30 KURUŞTAN SATILACAK

Yapılan düzenlemeler sonucunda, bu yıl itibari ile plastik poşetin 30 kuruştan satılacağı öğrenildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın, Geri Kazanım Payına İlişkin Yönetmeliği Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğin 5. Bölümünü'ne göre, çevreyi kirleten atıklar için tahsil edilen geri kazanım katılım payı tutarlarına yeniden değerleme oranı kadar yüzde 22.58 zam yapıldı.