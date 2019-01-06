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Plastik poşet kazın boynuna dolandı

Manisa'da boynuna plastik poşet dolaşan kaz, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İHA | 06.01.2019 - 13:13..
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Manisa'nın Turgutlu İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan bir çay bahçesinin süs havuzunda bulunan kazın, boynuna plastik poşet takıldı.

İTFAİYE ÇIRPINAN KAZI KURTARDI

Vatandaşlar durumu Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Çay bahçesinde gelen itfaiye ekipleri havuza girerek, boynuna plastik poşet takılı halde çırpınan kazı kurtardı. Kaz, müdahalenin ardından havuzda yüzmeye devam etti.

Plastik poşet kazın boynuna dolandı

"HAYVAN CAN ÇEKİŞİYORDU"

Vatandaşlardan Serdar Ay, olayı görünce durumu itfaiye ekiplerine bildirdiklerini belirterek, “Kazın mağduriyeti ortada ve biz bunu 110’u arayarak itfaiye ekiplerine bildirdik. Kendimiz sandalyelerle geçip kurtarmaya çalıştık ama başaramadık. Hayvan burada can çekişiyor ve dün geceden beri buradaymış." dedi.

Plastik poşet kazın boynuna dolandı

Plastik poşet kazın boynuna dolandı

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