Plastik poşet yerine rengarenk fileler

Türkiye genelinde ’Sıfır Atık Projesi’ kapsamında 1 Ocak 2019’dan itibaren vatandaşlar bez ya da file torbaya yönlendirilecek ve plastik alışveriş poşetleri ise ücretli olacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da desteklenen projeyle, atıkların olabildiğince engellenmesi ya da en aza düşürülmesi, ayrı ayrı toplanması ve geri dönüşümle enerji kaynağı haline getirilmesini amaçlanmakta.

FİLE ÖRÜYORLAR

Samsun İlkadım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Yıldıray Çınar Kültür Merkezi el sanatları atölyesinde, usta öğretici ve kursiyerler de ‘Sıfır Atık Projesi’ne destek vermek amacıyla alışveriş fileleri örüyor.

POŞETLERİN YERİNİ ALACAK

Yaklaşık 12 usta öğretici ve 200 kursiyerin, büyük bir özenle binlerce ilmek atarak ördüğü rengarenk fileler, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren plastik poşetlerin yerini alacak.

"DOĞAYA BİR KATKIMIZ OLACAK"

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Düzenleme ile naylon poşetlerin kullanılmaması hedefleniyor. Çünkü bu poşetlerin geri dönüşümü olmuyor. Toprakla karışma şansı yok. Dolayısıyla çevreye duyarlı bir belediyecilik anlayışında olduğumuz için örgü alışveriş fileleri yapıyoruz. Artık vatandaşlarımız bu örgü filelerle birlikte alışverişlerini yapmış olacaklar ve doğaya bir katkımız olacak. Bu duyarlılıktan dolayı halk eğitim müdürlüğümüz ve belediyemizin kültür müdürlüğündeki bütün birimlerindeki örgü kurslarımızda bunu başlatmış bulunmaktayız. Arkadaşlarımızda bu konuda çok duyarlı bir çalışma içerisinde” dedi.