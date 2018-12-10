Plastik poşetlere fiyatlandırma tarifesi tepki çekiyor

Yapılan düzenlemeyle birlikte 1 Ocak'tan itibaren marketlerde poşetler 25 kuruşa satılmasına karar verildi.

Bu karar, yüzlerce hatta binlerce mağazası bulunan market zincirlerinden Migros'u sevindirdi.

MARKETLER İÇİN YENİ GELİR KAPISI

Poşetler, alışveriş yapılan marketler için yeni ve oldukça büyük bir gelir kapısı olacak.

Öyle ki bir poşetin 25 kuruşa satılmasıyla binlerce müşterinin bu poşetleri mecburen satın alması marketlere dev ve hiç yorulmadan elde edilebilecek bir kazanç kapısını aralıyor.

GÜNDE 375 BİN LİRA

Örneği biraz daha spesifik hale getirmek gerekirse 1500 şubesi bulunan bir markette günde 500 işlem yapılması ve her bir müşteriye 2 adet poşet satılması durumunda bu rakam günlük 375 bin liraya çıkıyor.

Çevre duyarlılığı açısından önemli bir program olmasına karşılık marketlere haksız kazanç imkanının geleceği bu sistem tartışma konusu oldu. Plastik poşetlerin kullanımının azaltılması için alışveriş çantalarının kullanımının teşvik edilmesi de bu uygulama karşısında bir başka öneri.