Plastik yüklü tır alev alev yandı

TEM Otoyolu Dilovası Tavşancıl mevkiinde bir tırda yangın çıktı. Bahadır Yalçın yönetimindeki 34 AD 6703 plakalı plastik yüklü tırın dorsesi, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

TIR KÜLE DÖNDÜ

Alevleri fark eden Bahadır Yalçın, tırı emniyet şeridine çekerek yangın tüpüyle müdahale etmek istedi. Alevler kısa sürede tırı kapladı. Yalçın itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışmayla tırın yanan dorsesini söndürdü. Yangında tır ve içerisindeki plastik malzemeler tamamen kullanılmaz hale geldi.

Tünel içerisindeyken bir anda alevlerin yükseldiğini söyleyen sürücü Bahadır Yalçın, "Alevleri görünce emniyet şeridine girmek zorunda kaldım. Yangın söndürücü tüple müdahale etmek istedim ama plastik boru olduğu için söndüremedim. İtfaiye ekiplerine haber verdim, yanıcı bir madde olduğu için tamamen yandı. Ben son anda elektrikli kapılar kendini kilitlemesin diye dışarı çıktım" dedi.

Karayolunda ulaşım, tırın dorsesindeki yangın nedeniyle yaklaşık 1 saat boyunca kontrollü şekilde sağlandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.





