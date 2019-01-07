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Platonik aşkını öldüren kadın kameraya yakalandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, platonik aşk yaşadığı iş arkadaşını öldüren kadın tutuklandı.

İHA | 07.01.2019 - 09:16..
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir fast food dükkanında çalışan 24 yaşındaki Filiz K., iş çıkışı Mehmet S. ile birlikte cadde üzerinde yürümeye başladı.

Mehmet S.'ye karşı platonik aşk yaşayan Filiz K., cadde üzerinde Mehmet S. ile tartıştı. Filiz K., Mehmet S. ile evlenmek istediğini belirtti.

EVLİLİK TEKLİFİNİ KABUL ETMEYİNCE SİLAHI ÇIKARDI

Mehmet S.'nin teklifini kabul etmemesi üzerine sinirlenen Filiz K., elindeki tabancayla Mehmet S.'ye ateş etti. Filiz K'nin ateş etme anı, saniye saniye kameralara yansıdı.

Görüntülerde, Filiz K., cebinden çıkardığı tabanca ile Mehmet S.'ye ateş ediyor. Tabancanın ateş almasıyla Mehmet S. yere yığılıyor.

Platonik aşkını öldüren kadın kameraya yakalandı ViDEO

KENDİNİ ÖLDÜRMEMESİ İÇİN POLİS İKNA ETTİ

Silahla vurulan Mehmet S. kanlar içinde yere yığılarak, olay yerinde hayatını kaybedereken, Filiz K. ise Mehmet S.'ye ateş ettikten sonra silahı bu sefer kendisine doğrulttu.

Şans eseri olay yerinde bulunan Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri, Filiz K.'yi ikna ederek elindeki tabancayı aldılar. Sonrasında İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Filiz K., ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Adliyeden çıkan Filiz K., tutuklanarak cezaevine götürüldü.

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