Platonik aşkını öldüren kadın kameraya yakalandı

Babasının desteğiyle öğretmenlik hayalini gerçekleştiren öğretmen Şeyma Durmuş, babalar ile çocuklarını kaynaştırmak için 'Babam Ağrı Projesi'ni hayata geçirdi.

Kesikler ve sıyrıklar çoğumuzun yaşadığı sık görülen yaralardır, bu yaraları doğal ve hızlı şekilde iyileştirmenin doğal yollarını biliyor musunuz?

Endonezya'nın Batı Cava eyaletindeki Sukabumi şehrinde şiddetli yağışların neden olduğu heyelanda ölü sayısı 32’ye çıktı.

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Kitap severlerin gidebileceği en iyi 9 yurt dışı tatili

Tatillerinizi planlarken, tarihi kitapçılar, kitapların önemini vurgulayan yerler ve edebi sahnenin canlı ve iyi olduğu şehirler mi arıyorsunuz? Bu liste tam size göre...