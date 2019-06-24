taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.742
Euro
6.5449
Altın
1405.34
Borsa
95561.05
Gram Altın
259.51

PlayStation 5, oyun yükleme ekranlarını tamamen ortadan kaldırabilir

Sony'nin yeni patentine göre oyun yükleme ekranları, PS5 ile tamamen tarih olabilir.

Haber Merkezi | 24.06.2019 - 11:34..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Yeni nesil oyun konsollarının hangi özelliklere sahip olacağı hakkında birçok detay paylaşıldı ve bu özellikler, oyuncuların oyun deneyimini bir hayli artırabilir. Hem Project Scarlett hem de PlayStation 5, daha hızlı SSD depolama birimlerine sahip olacak ve bu da genel olarak daha hızlı bir performans sunacakları anlamına geliyor.

Oyuncuların en nefret ettiği durumlardan biri ise uzun süren oyun yükleme süreleri. Oyunlara ilk giriş yaptığınızda veya oyun esnasında farklı bir bölüme geçiş yaptığınızda uzun süren yükleme ekranları artık tarih olabilir. Yeni ortaya çıkan Sony'nin bir patenti, PS5'in oyun yükleme sürelerini tamamen ortadan kaldırabileceğini ileri sürüyor.

GTA5

Oyunlardaki içeriği dinamik olarak yükleyen yeni yöntem sayesinde, oyuncunun yönü ve hareket alanı hesaplanarak oyundaki sınır ve bölgeler tespit ediliyor. Daha sonra ise yükleme sınırı geçildiğinde, oyun bu yükleme noktalarını otomatik olarak önbelleğe alarak oyuncuların karşılaştığı yükleme ekranlarını ortadan kaldırıyor. Kısacası siz oyuna devam ederken bir sonraki yükleme ekranı otomatik olarak arkaplanda önbelleğe alınıyor ve böylelikle bekleme süreleri sıfıra iniyor.

Yeni nesil konsollarda kullanılacak bu özellik, özellikle açık dünya haritasına sahip oyunlarda kesintisiz bir deneyim sunacak.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İsmail Küçükkaya, Binali Yıldırım'a hakkını helal etmedi

İsmail Küçükkaya, Binali Yıldırım'a hakkını helal etmedi

676
İstanbul'da Ekrem İmamoğlu kutlaması

İstanbul'da Ekrem İmamoğlu kutlaması

462
Uçakta pilottan 'Her şey çok güzel olacak' anonsu

Uçakta pilottan 'Her şey çok güzel olacak' anonsu

129
İstanbul'un ilçelerinde oy oranları

İstanbul'un ilçelerinde oy oranları

150
47 bin oy alan Saadet Partisi adayından açıklama

47 bin oy alan Saadet Partisi adayından açıklama

159
FSM Köprüsü'nde 4 şerit kapatılacak

FSM Köprüsü'nde 4 şerit kapatılacak

115
YSK İstanbul seçim sonucunu açıkladı

YSK İstanbul seçim sonucunu açıkladı

264
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir