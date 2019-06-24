PlayStation 5, oyun yükleme ekranlarını tamamen ortadan kaldırabilir

Yeni nesil oyun konsollarının hangi özelliklere sahip olacağı hakkında birçok detay paylaşıldı ve bu özellikler, oyuncuların oyun deneyimini bir hayli artırabilir. Hem Project Scarlett hem de PlayStation 5, daha hızlı SSD depolama birimlerine sahip olacak ve bu da genel olarak daha hızlı bir performans sunacakları anlamına geliyor.

Oyuncuların en nefret ettiği durumlardan biri ise uzun süren oyun yükleme süreleri. Oyunlara ilk giriş yaptığınızda veya oyun esnasında farklı bir bölüme geçiş yaptığınızda uzun süren yükleme ekranları artık tarih olabilir. Yeni ortaya çıkan Sony'nin bir patenti, PS5'in oyun yükleme sürelerini tamamen ortadan kaldırabileceğini ileri sürüyor.

Oyunlardaki içeriği dinamik olarak yükleyen yeni yöntem sayesinde, oyuncunun yönü ve hareket alanı hesaplanarak oyundaki sınır ve bölgeler tespit ediliyor. Daha sonra ise yükleme sınırı geçildiğinde, oyun bu yükleme noktalarını otomatik olarak önbelleğe alarak oyuncuların karşılaştığı yükleme ekranlarını ortadan kaldırıyor. Kısacası siz oyuna devam ederken bir sonraki yükleme ekranı otomatik olarak arkaplanda önbelleğe alınıyor ve böylelikle bekleme süreleri sıfıra iniyor.

Yeni nesil konsollarda kullanılacak bu özellik, özellikle açık dünya haritasına sahip oyunlarda kesintisiz bir deneyim sunacak.

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