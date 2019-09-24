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PlayStation 5 ve PlayStation 5 Pro aynı anda tanıtılabilir

Sony; PlayStation 5 ve PlayStation 5 Pro modellerini aynı anda piyasaya sürerek, oyunculara sürpriz yapabilir.

Haber Merkezi | 24.09.2019 - 17:05..
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Google’ın, Stadia bulut oyun servisini tanıtmasının ardından gözler oyun konsollarına çevrilmişken, Sony de PlayStation 5'i tanıtarak oyunseverlerin beğenisine sunacak.  Microsoft, Sony ve Nintendo gibi şirketler, genellikle oyun konsollarının birden fazla sürümünü piyasaya sürse de bu sürümleri, hep farklı zaman aralıklarında yayınlıyor.

Daha önce Nintendo Switch Lite hakkında verdiği bilgiler doğru çıkan Japon gazeteci Zenji Nishikawa, Sony'nin PlayStation 5 ve PlayStation 5 Pro'yu aynı anda piyasaya süreceğini iddia etti.

playstation 5

Yeni PlayStation'ın, hangi özelliklere sahip olacağı bilinmiyor. Bu yüzden, PlayStation 5 ve PlayStation 5 Pro arasında ne gibi farklar olacağını söylemek oldukça zor. Ancak tahminlere göre PS5 Pro, normal sürüme göre daha yüksek hızda çalışan işlemciye, daha fazla RAM kapasitesine ve daha güçlü grafik kartına sahip olabilir.

SONY, BUNU YAPAN İLK ŞİRKET OLACAK

Sony veya başka bir geliştirici, şimdiye kadar aynı anda birden fazla oyun konsolunu piyasaya sürmedi. Eğer iddialar doğruysa, Sony bu işlemi gerçekleştiren ilk geliştirici olacak.

playstation 5

Ayrıca, oyunseverlere bir de güç tasarrufu modu özelliği sunacak PlayStation 5 hakkında yeni bilgiler ortaya çıktığında, sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

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PlayStation 5 ve PlayStation 5 Pro aynı anda tanıtılabilir

PlayStation 5 ve PlayStation 5 Pro aynı anda tanıtılabilir

PlayStation 5 ve PlayStation 5 Pro aynı anda tanıtılabilir

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