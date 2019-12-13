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PlayStation 5'e rakip olacak Xbox Series X tanıtıldı

Microsoft, Sony'nin PlayStation 5 oyun konsoluna rakip olacak yeni nesil Xbox modelini duyurdu.

Haber Merkezi | 13.12.2019 - 10:39..
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Bildiğiniz gibi Google, yeni bulut tabanlı oyun platformu Stadia’yı tanıttı ve tüm dikkatleri üzerine çekti. Her ne kadar Stadia’nın oyun konsollarını ortadan kaldıracağı iddia edilse de hem Sony hem de Microsoft yeni nesil güçlü oyun konsolları üzerinde çalışıyordu.

The Game Awards etkinliğinde sahne alan Microsoft, sürpriz bir şekilde yeni oyun konsolu Xbox Series X'i tanıttı. Şimdiye kadar Xbox Scarlett olarak isimlendirilmesi beklenen yeni oyun konsolu, farklı bir isimle karşımıza çıktı.

xbox

XBOX SERIES X ÖZELLİKLERİ

Sony’nin PlayStation 5 konsolu ile rekabete girecek XBox Series X,  dikey bir kasa tasarımına sahip. AMD'nin Zen 2 ve Radeon RDNA mimarisine dayanan güçlü işlemcilerden güç alan yeni oyun konsolu, ayrıca daha hızlı yükleme süreleri sunan NVMe SSD depolama birimleri kullanıyor.

Işın izleme özelliğine sahip Navi tabanlı bir ekran kartı ile karşımıza çıkan XBox Series X, 8K çözünürlüğü ve 120fps kare hızını destekliyor. Microsoft, yeni nesil Xbox’ta daha hızlı performans için yüksek bant genişliğine sahip GDDR6 RAM’leri kullanıyor.

xox

Microsoft’un Xbox Scarlett konsollarının fiyatlarını oldukça uygun tutması bekleniyor. Ancak şirket, kısa bir tanıtım sonrasında herhangi bir fiyat açıklamadı. Yeni konsol hakkında detaylı bilgiler elimize ulaştığında sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

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PlayStation 5'e rakip olacak Xbox Series X tanıtıldı

PlayStation 5'e rakip olacak Xbox Series X tanıtıldı

PlayStation 5'e rakip olacak Xbox Series X tanıtıldı

PlayStation 5'e rakip olacak Xbox Series X tanıtıldı

PlayStation 5'e rakip olacak Xbox Series X tanıtıldı

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