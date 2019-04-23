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PlayStation 5'in bazı özellikleri belli oldu

Sony'nin üzerinde çalıştığı yeni oyun konsolu PlayStation 5 hakkında ortaya çıkan tüm detayları sizler için derledik.

Haber Merkezi | 23.04.2019 - 09:58..
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Sony'nin uzun zamandır üzerinde çalıştığı yeni oyun konsolu PlayStation 5, şimdiden birçok oyunseveri heyecanlandırmış durumda. Yeni nesil oyun konsolu ile ilgili birçok bilgi gizliliğini korurken şirketin baş mimari lideri Mark Cerny, PlayStation 5 ile ilgili bazı bilgileri oyunseverlerle paylaştı.

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İŞLEMCİ VE GRAFİK KARTI DAHA GÜÇLÜ OLACAK

Şu anda henüz tamamlanmayan, ancak bir geliştirici kit şeklinde test edilen PlayStation 5AMD'nin 7nm Zen 2 mimarisine sahip üçüncü nesil 8 çekirdekli Ryzen işlemcisi tarafından desteklenecek. Yeni nesil konsol ayrıca ışın izleme teknolojisi ve 8K çözünürlük desteği de sunan özel bir Radeon Navi grafik kartına sahip olacak.

PS3 ile PS4 arasında ses özelliklerinin çok az geliştirildiğine vurgu yapan baş mimari lideri Mark Cerny, PlayStation 5'in ise geliştirilmiş 3D ses teknolojisine sahip olacağını açıkladı.

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DAHA HIZLI DEPOLAMA

Cerny, yeni nesil PlayStation oyun konsolunda bilgisayar için üretilen SSD'lerden daha hızlı özel bir SSD depolama kullanılacağını açıkladı. PlayStation 5 ayrıca PS4 ile de geriye dönük tam uyumlu olacak. Bu sayese PS4 oyunlarınızı da yeni konsolunuzda rahatlıkla oynayabileceksiniz.

Sony'nin PlayStation 5 oyun konsolu ile ilgili yeni bilgiler geldikçe sizlerle paylaşacağız.

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