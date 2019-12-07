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PlayStation 5’in geliştirici kitinin görüntüleri ortaya çıktı

Yeni ortaya çıkan görüntüler, PlayStation 5'in nasıl olabileceğine dair ipucu veriyor.

Haber Merkezi | 07.12.2019 - 09:37..
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Google, Stadia bulut oyun hizmetini tanıtmasının ardından oyun sektöründeki rekabeti bir üst seviyeye taşıdı. Sony ise, piyasaya süreceği yeni oyun konsolu PlayStation 5 ile birlikte Stadia ve Xbox gibi rakipleriyle büyük bir rekabete girecek.

Şimdiye kadar oyun konsolunun tasarımı hakkında elimizde hiçbir bilgi bulunmasa da geçtiğimiz günlerde, konsolun patent görüntülerini sizlerle paylaşmıştık. Yeni ortaya çıkan geliştirici kiti görüntülerine baktığımızda, patent görüntüleriyle birebir aynı olduğunu görüyoruz.

playstation 5

HENÜZ ONAYLANMADI

Sony tarafından henüz resmi olarak onaylanmayan yukarıdaki geliştirici kiti, kafalarda bazı soru işaretlerinin oluşmasına neden olsa da ana konsolun aynı tasarıma sahip olacağını şimdiden söylememiz oldukça zor.

2020'NİN SON ÇEYREĞİNDE SATIŞTA

Sony, yeni nesil oyun konsolunun PlayStation 5 ismiyle geleceğini doğrulayarak, konsolun gelecek yılın sonlarına doğru satışa çıkacağını resmi olarak açıkladı.

Sony PlayStation 5 konsept tasarımı VİDEO

Sony, PlayStation 5 ile birlikte DualShock oyun kollarıyla ilgili de bazı değişiklikler yapacak. PlayStation 1'den bu yana kullandığı titreşim özelliğini rafa kaldıracak Sony, bunun yerine harekete duyarlı gerçekli bildirimleri devreye sokacak. Bu sayede titreme bildirimi, daha gerçekçi bir boyuta taşınacak.

PlayStation 5 hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz, aşağıdaki bağlantıdan sizler için hazırladığımız içeriğimize göz atabilirsiniz.

 

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PlayStation 5’in geliştirici kitinin görüntüleri ortaya çıktı

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