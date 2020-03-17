PlayStation 5'in özellikleri yarın açıklanabilir

Google, Stadia bulut oyun hizmetini tanıtmasının ardından oyun sektöründeki rekabeti bir üst seviyeye taşıdı. Sony ise, piyasaya süreceği yeni oyun konsolu PlayStation 5 ile birlikte Stadia ve Xbox gibi rakipleriyle büyük bir rekabete girecek.

Oyunseverlerin merakla beklediği PlayStation 5 hakkında, şimdiye dek birçok bilgi ve fotoğraf ortaya çıktı. Ancak bunların hiçbiri, Sony tarafından doğrulanmadı.

SONY SESSİZLİĞİNİ BOZUYOR

Sony, uzun süren sessizliğini bozarak 18 Mart tarihinde yeni bir canlı yayın düzenleyeceğini duyurdu. Etkinliğe katılacak PlayStation 5'in baş tasarımcısı Mark Cerny, oyun konsolu hakkında ilk defa açıklamalar yapacak.

ÖZELLİKLERİ VE FİYATI AÇIKLANABİLİR

Sony'nin yarın düzenleyeceği etkinlikte, PlayStation 5'in satış fiyatı ve özellikleri gibi konulara açıklık getirmesi bekleniyor. Türkiye saati ile 19.00'da başlayacak etkinlik ile ilgili son gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.