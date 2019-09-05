PlayStation ve Xbox oyun kolunu iPhone veya iPad'e bağlama

App Store'da iPhone veya iPad'inizle oynayabileceğiniz çok sayıda oyun bulunuyor. Ayrıca Apple'ın Arcade adı verilen oyun abonelik servisi ile iPhone, iPad, Apple TV ve Mac'lerde de oyun deneyimi yaşayabilirsiniz.

iOS 13 ve iPadOS 13 gibi en yeni işletim sistemleri ile birlikte PlayStation 4 veya Xbox oyun kolunuzu, iPad'lere veya iPhone'lara bağlayabilirsiniz. Ancak bu yöntemle, sadece oyun kollarını destekleyen oyunları oynayabileceğinizi hatırlatalım.

PLAYSTATION 4 OYUN KOLUNU iPHONE VEYA iPAD İLE EŞLEŞTİRME PLAYSTATION 4 OYUN KOLUNU iPHONE VEYA iPAD İLE EŞLEŞTİRME

Herhangi bir DualShock PlayStation oyun kolunu iPad veya iPhone'unuza bağlamadan önce cihazlarınızın iOS 13'e güncellendiğinden emin olun. iPhone veya iPad'inizin ayarlar bölümünden Bluetooth özelliğini etkinleştirin. Yukarıdaki görseldeki gibi oyun kolunuzun ortasındaki PS düğmesi ile sol üstteki Share düğmesini aynı anda basılı tutun. LED durum göstergesi yanıp sönmeye başlayana kadar düğmeleri basılı tutmaya devam edin. (yaklaşık 5 saniye kadar) Şimdi telefonunuzun veya tabletinizin Bluetooth aygıtları ekranında ' DUALSHOCK 4 Wireless Controller' ismi belirecek. Bağlanmak için üzerine tıklayın. Artık PlayStation oyun koluyla telefonunuzdaki desteklenen oyunları oynayabilirsiniz.

Oyun kolunu Apple TV'ye bağlamak için ise yine Apple TV'nizin Bluetooth özelliğini açıp, yukarıdaki adımları uygulayabilirsiniz.

Bağlantıyı kesmek için ise oyun kolunun PS ve OPTIONS tuşlarına basılı tutabilir veya cihazınızın Bluetooth özelliğini kapatabilirsiniz.

XBOX ONE OYUN KOLUNU iPHONE VEYA iPAD İLE EŞLEŞTİRME

Xbox oyun kolunu iPad veya iPhone cihazına bağlamak için Bluetooth üzerinden iletişim kurabilen Xbox One oyun koluna ihtiyacınız var. Bu özellik maalesef eski kollarda çalışmıyor. Yine başlamadan önce iPad'inizin veya iPhone'unuzun iOS 13'e güncellendiğinden emin olun. Ardından iPhone veya iPad'inizin ayarlar bölümünden Bluetooth özelliğini etkinleştirin. Xbox kolunun ortasındaki düğmeye basarak kolu açın. Ardından görseldeki gibi kolun üzerindeki kablosuz eşleştirme düğmesine basılı tutun. (Üst taraftaki şarj girişinin hemen yanında) Xbox logosu yanıp sönmeye başlayana kadar basılı tutmaya devam edin. (yaklaşık 5 saniye kadar) Telefonunuzun veya tabletinizin Bluetooth aygıtları ekranında ' Xbox Wireless Controller' ismi görünecek. Bağlanmak için üzerine tıklayın. Artık telefonunuzdan veya tabletinizden desteklenen oyunları Xbox kolu ile oynayabilirsiniz.

Artık App Store'dan oyun kollarını destekleyen herhangi bir oyun indirdiğinizde, otomatik olarak oyun kolunuzu tanıyacaktır. Bu sayede PlayStation 4 veya Xbox oyun kumandasından, telefonunuzdaki oyunları oynayabilirsiniz. iOS 13'ün 10 Eylül tarihinde yayınlanacağını yeniden hatırlatalım.

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