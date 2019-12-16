Plaza İnsanı Sedefnaz Yaşar ile mutfaktayız

Pazarlama alanında plazada geçen 9 yıllık çalışma hayatının ardında Sedefnaz Yaşar, verdiği hamilelik molası ile yeni fikirlerin peşine düşmüş. Biriktirdiği tarifleri havalı menülere dönüştürmüş ve sonunda ortaya "Plaza İnsanı Mutfakta" çıkmış.

Bu kitap bizim de yollarımızı kesiştirdi. Birbirimizi çok sevdik ve kendimizi mutfakta bulduk. Şimdi Sedef ve Şefimiz Gizem, nefisyemek.com mutfağında havalı bir yemek yapıyorlar. Test ettik, onayladık. Bu tarif bir harika! Denemenizi şiddetle tavsiye ediyoruz...