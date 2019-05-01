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Plüton’un atmosferi tamamen donup yok olabilir

Plüton’un atmosferi, zorlu koşullar nedeniyle 2030 yılına kadar tamamen ortadan kaybolabilir.

Haber Merkezi | 01.05.2019 - 16:00..
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Küçük boyutundan dolayı 2006 yılında gezegen kategorisinden çıkarılan Plüton, oldukça zorlu koşullara sahip. Şimdilerde ise yaklaşmakta olan bir atmosferik kıyamete ev sahipliği yapmaya hazırlanan Plüton, atmosferini tamamen kaybedebilir.

Araştırmacılar, son yıllarda Plüton’un uzak yıldızlardan gelen ışığı nasıl engellediği gözlemleyerek ve yüzey basıncındaki mevsimsel değişiklikleri araştırarak, yoğunluk, basınç ve sıcaklık hakkında çeşitli veriler elde ediyor.

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ATMOSFER DONUYOR

Plüton'un Güneş’ten en uzak olduğu zamanlarda kuzey yarım küresinde kış mevsiminin yaşandığını ve aşırı soğuklar nedeniyle atmosferdeki azot gazının donduğunu ortaya çıkaran bilim insanları, 2030 yılına kadar atmosferin tamamen donabileceğini açıkladı.

Plüton, Güneş’ten oldukça uzak olması nedeniyle yüzey sıcaklığı -250 derecelere kadar düşebiliyor. Şimdilerde ise bazı mevsimlerin bu sıcaklıklardan daha da düşük olduğunu belirten bilim insanları, atmosferi oluşturan azot gazının bu sıcaklıklarda tamamen donduğunu ortaya çıkardı.

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DAHA PARLAK GÖRÜNEBİLİR

Eğer bilim insanlarının tahmini doğru çıkar ve Plüton’un atmosferi 2030 yılına kadar tamamen donarsa, Plüton üzerine gelen Güneş ışığını daha fazla yansıtmaya başlayacak ve gökyüzünde daha parlak görünecek.

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