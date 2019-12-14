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Poğaça ve şeker kutularında zehir ticareti: 14 gözaltı

Otobüs terminaline gelen yolcularda yapılan aramada, poğaça ve şeker kutusu içine gizlenmiş yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

İHA | 14.12.2019 - 15:27..
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Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yerli ve yabancı turistlerin geliş-gidiş yaptığı Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminalinde uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan şahıs ve gruplara yönelik olarak yapılan çalışmalar devam ediyor.

EROİN, ESRAR, ECTACY, SENTETİK ECZA ELE GEÇİRİLDİ

Son olarak, poğaça ve şeker kutusu içerisine saklanmış vaziyette uyuşturucu getiren şahıslar üzerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, uyuşturucu kaçakçılığıyla ilgili 3 olayda 5 şahıs yakalandı ve daralı 53,6 gram eroin, daralı 72,2 gram skunk esrar maddesi, 92 adet extacy hap ve 2 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olaylarla ilgili 4 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

’Poğaça ve şeker’ kutularında zehir ticareti -1

TOPLAMDA 14 KİŞİ YAKALANDI

“Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek ve Bulundurmak” suçundan da meydana gelen 10 olayda 10 şahıs yakalandı. Daralı 34,9 gram eroin, daralı 10,1 gram sentetik kannabinoid ve daralı 9,4 gram skunk esrar maddesi ve 10 adet extacy hap ele geçirildi ve 10 şahıs hakkında işlem yapıldı.

’Poğaça ve şeker’ kutularında zehir ticareti -2

’Poğaça ve şeker’ kutularında zehir ticareti -3

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