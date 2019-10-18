1 PÖH'ler sınıra gönderildi Giresun Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polisler, Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere yola çıktı.

2 Ersun Yanal'ın kafasındaki ilk 11 Süper Lig'in 8. haftasında Denizlispor'la karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'de 3 futbolcu forma giyemeyecek. Rodrigues, Serdar Aziz ve Hasan Ali ise takıma dönüyor.

3 Kahramanmaraş'ta 10 hektar alan kül oldu Andırın ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında, 10 hektar alan zarar gördü.

4 Booking, 500 bin TL öderse tekrar faaliyete geçecek Kapatılan online rezervasyon sitesi Booking.com, 500 bin TL teminat ödeyip, en iyi fiyat ibaresini kaldırırsa tekrar açılacak.

5 Yeni iPhone'lar satışa çıktı Apple'ın, fiyatı 12 bin lirayı bulan yeni cihazlarını almak için kuyruk oluştuğuna dair fotoğraflar paylaşılıyor.

6 Demokratlar da Trump'a kızgın ABD'de Demokratların iki önemli ismi Nancy Pelosi ve Chuch Schumer, dün Türkiye-ABD arasındaki Suriye görüşmesinin ardından bir açıklama yaptı.