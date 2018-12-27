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Poker oynanan kahvehaneye kumar baskını düzenlendi

Batman'da bir kahvehanede kumar oynatıldığı şüphesiyle baskın düzenleyen polis ekipleri operasyon sonucunda poker oynatıldığını tespit etti.

İHA | 27.12.2018 - 15:53..
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Batman Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği Ekipleri tarafından bir kahvehaneye kumar operasyonu düzenlendi.

KAHVEHANEDE KUMAR OYNANDIĞI TESPİT EDİLDİ

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği Ekiplerince bir kahvehaneye düzenlenen operasyonda, poker diye tabir edilen kumar oyununun oynatıldığı tespit edilmiş, işyerinde kumar oynanan masa üzerinde 52 adet iskambil kağıdı, 81 adet farklı renkte poker pulu ve toplamda 10 bin 155 TL para ele geçirilmiştir.

Poker oynanan kahvehaneye kumar baskını düzenlendi


36 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Ayrıca işyerinde ‘Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama’ suçundan bir şahsa adli işlem yapılmış, işyerinde kumar oynayan 4 şahsa toplam bin 36 TL idari para cezası uygulanmıştır. İşyeri kumar oynatılmasından dolayı 30 gün süre ile mühürlenerek kapatılmıştır” denildi.

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