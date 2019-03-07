Polifaji nedir

Polifaji açık ve net bir biçimde söyleyecek olursak; bir tür aşırı yemek yeme hastalığıdır.

AŞIRI YEMEK YEME ALIŞKANLIĞIYLA BAŞLAR

Bazı insanlar çok az besin tüketir, bazı insanlar tıkanırcasına besin tüketirler. Ancak aşırı yemek tüketmek sağlıklı bir bedenin ve ruhun yapabileceği durum değil. Polifaji (aşırı yeme) bir rahatsızlıktır ve mücadele edilmesi gereken bir durum. Bu rahatsızlık tedavi edilmezse obeziteyle sonuçlanmaktadır. Obezite de bilindiği gibi dış görünüşten ziyade hem bedenin hem de ruhun işleyişinin gidişatını bozar.

SÜREKLİ AÇLIK HİSSİ

Polifaji’nin çeşitli sebepleri vardır. Bu sebeplerden bir tanesi de aşırı yemek yeme alışkanlığı. Çünkü beyniniz tıka basa yemek yemeye devam ettiğiniz sürece, her daim yemek yemeniz gerektiğini düşünüyor. Sürekli aç hissetme, fiziksel ve ruhsal bir bozukluğun belirtisi olabilir. Her zaman aç hissetmek, sağlıklı bir belirti değildir.





MÜDAHALE EDİLMEZSE OBEZİTEYLE SONUÇLANIR

Boş zamanlarda yenilen yemekler de aşırı kilo almaya sebep olur. Can sıkıntısı sonucu aşırı yemek yeme hastalığı en sık rastlanan sorunlardan biri. Aşırı yemek yemenin sonucunda alınan kilolar obeziteye yol açabilirler. Ayrıca aşırı kilo kalp hastalıklarına da sebep olmaktadır. Bu hastalıkların belirtileri tespit edilmeli ve erken teşhis ile önüne geçilmeli.

Bazı ilaçlar her zaman aç hissetmenize sebep olabilir. bu sebepten dolayı mutlaka alınan her ilacın doktor onayında alınması gerekir. Hamilelik, sınav, depresyon, stres, iş hayatı, tempolu yaşam, çocukla uğraşmak gibi sosyal ve olgusal problemler sizi çok sık yemeye teşvik edebilir.





POLİFAJİ'NİN ÖNÜNE GEÇEBİLİRSİNİZ

Polifaji belli kişilerde, belli istisnai durumlarda ortaya çıkan bir problem değil; hemen hemen herkeste görülebilir. Aç hissetmenizi önleyecek besinler tüketmek, metebolizmanın düzenini bozmamak, vitamin almak, stresten uzak durup sağlıklı besinler tüketmek Polifaji'nin önüne geçmek için akla gelen ilk çözümler olsa gerek.



