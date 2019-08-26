Poligonda kadın resmine ateş eden İyi Partili

Türkiye, Emine Bulut'un eski kocası tarafından 10 yaşındaki kız çocuğunun yanında öldürülmesi cinayetini konuşuyor.

Emine Bulut’un katledilmesinin ardından kadına yönelik şiddet konuşulmaya devam ederken, İyi Partili Ali Işıner Hamşioğlu'nun ortaya çıkan görüntüleri tartışma yarattı.

"HEDEFİMİZ KADIN"

Görüntülerde, poligonda bir erkek tarafından silahla rehin alınmış bir kadının yer aldığı hedefe yönelik, “Hedefimiz kadın” diyen İyi Partili Hamşioğlu, sözlerinin ardından 4 el ateş ediyor.

Videoda, kadın hedefini boynundan vuran Hamşioğlu’nun “Gördüğünüz gibi vurdum.” ifadelerini kullanması da dikkat çekiyor.

İyi Partili isimden tepki çeken paylaşım