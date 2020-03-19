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Polis, Adana'daki bir kasapta sahte dezenfektan buldu

Adana'da, polis ekiplerince kasaba düzenlenen baskında, sahte dezenfektan ürünleri ele geçirildi. Ürünlerin, koronavirüse karşı etkili olduğu yalanıyla satıldığı belirtildi.

DHA | 19.03.2020 - 11:11..
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Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde yeni açılacak kasabın soğutma dolaplarında, sahte dezenfektan ürünleri olduğu ihbarını aldı.

BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İş yerine baskın düzenleyen polis ekipleri, soğutma dolabı içinde, piyasaya sürülmek üzere şişelenmiş, sahte 3 bin 118 litre dezenfektan sprey, 2 bin 29 boş şişe, sahte etiket, alkol yoğunluk ölçer ve etil alkol ele geçirdi.

Polis, Adana'daki bir kasapta sahte dezenfektan buldu

İş yerinde bir kişi ise gözaltına alındı.

'VİRÜSE KARŞI ETKİLİ' DEYİP SATIYORLARDI

Dezenfektan spreylerin, koronavirüse karşı etkili olduğu yalanı söylenerek, satıldığı öne sürüldü.

Polis, Adana'daki bir kasapta sahte dezenfektan buldu

Polis, Adana'daki bir kasapta sahte dezenfektan buldu

Polis, Adana'daki bir kasapta sahte dezenfektan buldu

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