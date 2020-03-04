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Polis Akademisi öğrencilerinden mesaj

Polis Akademisi öğrencileri, İdlib'de rejim unsurlarınca düzenlenen saldırıda şehit olan askerleri andı.

AA | 04.03.2020 - 08:57..
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Polis Akademisi öğrencilerinden mesaj

27 Şubat'ta Rusya destekli Esad rejiminin hava saldırısı sonucu 34 askerimiz şehit olmuştu.

Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'de Esad rejimini ateş altında tutarak şehitlerimizin intikamını alırken, Polis Akademisi öğrencilerinden de anlamlı bir mesaj geldi.

Polis Akademisi öğrencilerinden mesaj

ŞEHİTLER ANILDI

Polis Akademisi öğrencileri, İdlib'de rejim unsurlarınca düzenlenen saldırıda şehit olan askerleri andı.

Akademinin Twitter hesabından "Bahar Kalkanı Harekatı'nı gerçekleştiren kahramanlarımızın yanındayız." başlığıyla paylaşılan videoda, öğrencilerin İstiklal Marşı'nı okumasına yer verildi.

Polis Akademisi öğrencileri İdlib şehitlerini andı İZLE

YOKLAMA YAPILDI

İdlib'de hayatını kaybeden şehitlerin fotoğraflarının bulunduğu videoda, şehitlerin isimlerinin tek tek söylenmesine akademi öğrencilerinin "burada" karşılığını verdiği görülüyor.

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