Polis alkolmetresi yanlış ölçtü, hatayı hastane düzeltti

Geçen yıl Kasım ayında İstanbul'dan Sinop'a giden gazeteci Deniz Özen'e sabaha karşı yapılan polis kontrolü sırasında 4.25 promil alkollü olduğu gerekçesiyle 1002 lira para cezası kesildi, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

HASTANEDEKİ KAN TESTİNDE TAM TERSİNİ SÖYLEDİ

Olaydan bir saat sonra Gerede Devlet Hastanesi'ne başvuran Özen'in yapılan testinde, kanında alkol olmadığı belirlendi. Özen, cezanın iptali için başvurduğu Bolu Sulh Ceza Hâkimliği, "İki ölçüm arasında çok fark olduğu, olması gereken kandaki alkol miktarının hemen ölçülerek, sonucuna göre hareket edilmesi gerektiği değerlendirildiğinden itirazın kabulüne, kesilen para cezasının iptaline ve sürücü belgesinin iadesi" yönünde karar verdi.

DEFALARCA ÜFLEDİ, YİNE DE ALKOLLÜ ÇIKTI

Gazeteci Deniz Özen, alkol kontrolü sırasında 4.25 promil alkollü çıktığını belirterek, "Hayretler içinde kaldık. Tekrar defalarca üflememe rağmen tekrar aynı oranda alkollü çıktım. Derdimizi anlatamadık. Aracımızı orada bağladı. Araç içerisinde bulunan diğer iki arkadaşıma da alkol kontrolü yapıldı. Onlar da alkollü çıktılar. " dedi.

"HAKLI OLDUĞUMUZ ORTAYA ÇIKTI"

Özen, "Bunun nasıl böyle olacağını sorduk ve 'hadi ben alkollüyüm, bu arkadaşlar alkol almadılar onlar nasıl alkollü çıktılar?' dedim. Memurlar 'Onlar da senin nefesinden etkilenmiştir' diye cevap verdi. Şaşırmamak, hayretler içerisinde kalmamak mümkün değil. Göz göre göre mağdur edildik. İtirazlarımızı yaptık ve haklı olduğumuz ortaya çıktı." diye konuştu.