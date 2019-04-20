Polis aracı otomobille çarpıştı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde caddede seyir halinde olan polis aracı ile Cemal A. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada polis aracında bulunan ismi öğrenilemeyen bir polis memuru yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

POLİS MEMURUNUN DURUMU İYİ

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan polis memuru, hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

















