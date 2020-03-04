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Polis aracına çarpan şahıslar kaçarken kaza yaptı

İstanbul'da devriye yapan polis aracına çarptıktan sonra kaçmak isteyen iki şahıs, iki otomobile daha çarptıktan sonra yakalandı.

İHA | 04.03.2020 - 07:45..
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İstanbul'un Güngören ilçesinde, 34 YS 1854 plakalı otomobil, devriye atan polis ekiplerinin aracına çarptı.

İKİ ARACA DAHA ÇARPTILAR

Çarptıktan sonra olay yerinden hızla kaçan otomobilli iki kişiyi polis ekipleri yakalamak için çalışma başlattı. Kısa süre içinde dar alan çalışması yapan polis ekipleri, kaçan iki kişiyi Bağcılar Caddesi üzerinde yakalandı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Otomobille kaçan 2 kişi cadde üzerinde park halinde duran iki araca da çarparak maddi hasar verdi. Polis ekiplerinin hassas çalışmasının ardından yakalanan iki kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olay yerine çağrılan çekici ile zarar gören 3 araç kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Polis aracına çarpan şahıslar kaçarken kaza yaptı

Polis aracına çarpan şahıslar kaçarken kaza yaptı

Polis aracına çarpan şahıslar kaçarken kaza yaptı

Polis aracına çarpan şahıslar kaçarken kaza yaptı

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