Polis aracına çarpıp kaçan alkollü sürücü yakalandı

Ulucami Mahallesi'nde Mehmet Karakuş yönetimindeki 35 RF 514 plakalı otomobil, devriye görevi yürüten polis otosuna çarptı. Kaza nedeniyle paniğe kapılan Karakuş, otomobiliyle kaçtı.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ YAKALANDI

Peşine düşen ekipler tarafından kovalamaca sonrası yakalanan Karakuş, gözaltına alındı. Kazada yaralanan yanındaki arkadaşı Burak Karataş ise ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

YARALI ARKADAŞININ DURUMU İYİ

Hastanede tedaviye alınan Karataş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yapılan kontrolde sürücü Mehmet Karakuş'un 1.25 promil alkollü olduğu belirlendi.