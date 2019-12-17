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Polis aracına çarpıp kaçan hırsız cezaevine yollandı

Dur ihtarına uymayıp kaçarken polis aracına çarparak 1 polisin yaralanmasına neden olan hırsız, tutuklandı.

İHA | 17.12.2019 - 16:29..
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Konya’da dün saat 12.00 sıralarında merkez Meram ilçesinde devriye atan polis ekipleri, hırsızlık ve yaralama suçlarından aranan yabancı uyruklu Muhammed El Neccar’ı (26) 06 FC 5155 plakalı otomobilde seyir halinde fark edince dur ihtarında bulundu.

20 DAKİKA KOVALAMACA SÜRDÜ

Şahsın kaçması üzerine polis ekipleri takibe başladı. Yaklaşık 20 dakika süren kovalamacanın ardından şüpheli şahıs, aracıyla kendisini durdurmak isteyen polis aracına çarptı.

Kazada polis memuru Yusuf O. hafif şekilde yaralanırken, polis şüpheliyi durdurmak için araca ateş etti.

Aracın ön lastiği patlarken, kırılan ayna camından seken kurşun şüphelinin sol koluna isabet etti. Otomobilini Arif Bilge Mahallesi İçdere Sokak'ta bırakan şüpheli şahıs, yaya olarak kaçtı. Polise izini kaybettiren şüpheli şahsı yakalamak için bölgeye takviye ekipler sevk edildi. Çarpışma sırasında yaralanan polis memuru, olay yerine çağrılan ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

EŞİ TELEFONDA "EVE GE" DEDİ, YAKALANDI

Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, şahsın gidebileceği adresleri kontrol ederek şahsın kendi evine gitme ihtimalini değerlendirdi.

Sürekli farklı telefon hatları kullanan ve değişik adreslerde kaldığı öğrenilen şüphelinin, Ladikli Mahallesi'nde bulunan evi tespit edildi. Şüphelinin evine giden polis ekipleri, şahsın yabancı uyruklu karısına kocasını arayarak eve çağırmasını istedi. Karısının telefon ile kendisini araması üzerine şüpheli Muhammet El Neccar, evine geldiği sırada polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli Muhammed El Neccar, işlemlerinin tamamlanması için emniyete götürüldü.
Çeşitli hırsızlık olaylarına karışan şüpheli şahsın, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma ve yaralama suçları gibi 10 suçtan arandığı ortaya çıktı. Şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis aracına çarpıp kaçan hırsızlık şüphelisi cezaevine gönderildi -1

Polis aracına çarpıp kaçan hırsızlık şüphelisi cezaevine gönderildi -2

Polis aracına çarpıp kaçan hırsızlık şüphelisi cezaevine gönderildi -3

Polis aracına çarpıp kaçan hırsızlık şüphelisi cezaevine gönderildi -4

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