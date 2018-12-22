Polis baba ve kız mesai arkadaşı oldu

Aslen Afyonkarahisarlı olan ve 26 yıldır polis memuru olan Halil Uçar’ın kızı 26 yaşındaki Ayşenur Uçar, babasının polislik mesleğine özenerek polis olmaya karar verdi. Ayşenur Uçar, okul hayatında elde ettiği başarılar sonucunda özendiği baba mesleği olan polisliği kazanarak atandı.

İlk görev yeri Rize’de 6 yıl boyunca görev yapan Polis Memuru Ayşenur Uçar, daha sonra babası Halil Uçar’ın görev yaptığı Adıyaman Altınşehir Şehit Ahmet Yıldırım Polis Merkezine tayin istedi. İstediği tayinle birlikte Adıyaman’a atanan Ayşenur Uçar, burada babası ile birlikte çalışmaya başladı.

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BABASIYLA BİRLİKTE ÇALIŞMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYOR

Çocuk yaştan beri hayalini kurduğu polislik mesleğini yürütmeye devam eden 26 yaşındaki Ayşenur Uçar, babası ile birlikte çalışmanın mutluluğunu yaşıyor. Mesleğini özendiği babası ile birlikte hem mesai hem de ekip arkadaşı olan Ayşenur Uçar, huzur kenti Adıyaman’da görev yapmanın gururunu da yaşadığını vurguladı.

"KIZIMLA GURUR DUYUYORUM"

Kızı ile birlikte çalışmanın güzel bir duygu olduğunu ve kızı ile gurur duyduğunu belirten 49 yaşındaki Polis Memuru Halil Uçar, “Yaklaşık 27 yıldır bu görevi yapıyorum severek ve gurur duyarak. Kendi ailemden biri ile çalışmakta onur verici, gurur verici bir durum. Çocuğumun benim mesleğimi tercih etmesi benim için onur verici bir durum. Aynı yerde çalışmamız ayrıca güzel bir duygu. Beraber göreve geliyoruz, beraber aynı duyguları paylaşıyoruz” dedi.

"3 AYDIR BABAMLA ÇALIŞIYORUM"

Daha çocuk yaşta babasının polis kıyafetlerini giyerek polislik mesleğine büyük bir aşkla baktığını söyleyen Polis Memuru Ayşenur Uçur ise, “6 yıldır meslekte görev yapıyorum. 3 Aydır babamla beraber çalışıyorum. Polis olarak genelde gurbette yaşıyoruz ama ben babamla aynı ilde olduğum için ve aynı karakolda çalıştığım için baya rahatım mesleki olarak. Kendisinin benim yaşım kadar meslek hayatı olduğu için bana çok katkısı oluyor, aynı ilde çalışmamız, aynı karakolda çalışmamızdan dolayı. Başkasına çekinerek soracağım şeyi babama rahatlıkla sorabiliyorum. Mesleki olarak bana çok yardımcı oldu.





" ALLAH NASİP ETTİ POLİS OLDUM"

Ailevi olarak da ailemle birlikte buradayız, babamda burada zorlamıyorum çok şükür. Adıyaman’da zaten rahat bir meslek sürdürüyoruz. Güzel baba ile çalışmak. Çocukluğumdan beri bir sevgim vardı polisliğe. Bu konuda da babamın çok büyük bir katkısı oldu. Onun üniformasını giyiyordum küçükken polis olmayı gerçekten çok istiyordum. Babam anlatıyordu, insanlara yardım ettiğini, güzel bir meslek olduğunu, vatana ve millete hayırlı bir evlat olacağımızı. Ben de bu şekilde polis olmaya karar verdim. Çok şükür de Allah nasip etti babamın mesleğine sahip oldum ve aynı yerde çalışma şerefine de nail oldum” şeklinde konuştu.

"BİR BABA İLE KIZIN BİRLİKTE ÇALIŞMASINA İLK KEZ ŞAHİT OLDUM"

Adıyaman Altınşehir Şehit Ahmet Yıldırım Polis Merkezi Amiri Yunus Celto ise, “İlk öğrendiğimizde bizde şaşırdık aynı şekilde. Burada bu şekilde bir baba ile kızın çalışması ile ilk defa karşılaştım.

Tanıdıkça iki arkadaşı, çalışmalarına da şahit oldukça ve gayet iyi şekilde çalışmalarını da gördükçe memnun kaldık. Baba, kızın daha güzel çalıştıklarına şahit olduk. Hani bir baba, kız değil de arkadaş gibi birbirlerine yardımcı olduklarına şahit olduk. İki arkadaştan da gayet memnunuz” diye konuştu.