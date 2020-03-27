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Manisa'da polis, bağırdığı yaşlı adamdan özür diledi

74 yaşındaki amcaya kötü davrandığı anların yer aldığı görüntüleri tepki çeken polis memuru, yaşlı adamı evinde ziyaret ederek özür diledi.

Haber Merkezi | 27.03.2020 - 08:56..
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Manisa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde dün bir polis memuru ile yaşlı bir adam arasında tartışma yaşanmıştı.

Olayın ardından haberlere yansıyan görüntüyle ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Manisa Valiliğince yapılan idari soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan polis memuru B.Y'nin kötü davrandığı kişinin 74 yaşındaki Kemal Konca olduğunu tespit etti.

Manisa'da polis, bağırdığı yaşlı adamdan özür diledi

ÖZÜR DİLEDİ

Konca'nın yaşadığı yerin belirlenmesinin ardından kötü davrandığı Konca'nın evine giden polis memuru B.Y'nin, yaşlı adamdan özür dileyerek büyük bir hata yaptığını, yaşananlardan dolayı oldukça üzgün olduğunu söylediği öğrenildi.

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MİSAFİR YOLCU ETMEYE GİTTİM

Konca'nın da yaşananları anlayışla karşıladığı, olay günü 3 misafirini yolcu etmek için otogara gittiğini, valizleri fazla olduğu için terminalden ayrılamadığını belirttiği kaydedildi.

Manisa'da polis, bağırdığı yaşlı adamdan özür diledi

Daha sonra Konca'yı evinde ziyaret eden İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy da olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. 
Konca ile bir süre sohbet eden Uslusoy, polisin her zaman halkın yanında olduğunu vurguladığı belirtildi.

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Manisa'da polis, bağırdığı yaşlı adamdan özür diledi

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