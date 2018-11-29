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Polis baskını sonrası Deutsche Bank'ın hisseleri çakıldı

Deutsche Bank'ta başlatılan kara para operasyonu sonrasında Alman finans devinin hisselerinde büyük bir düşüş yaşandı. İlk dakikalarda yüzde 4 azalan hisseler, halen değer kaybını sürdürüyor.

Haber Merkezi | 29.11.2018 - 13:27..
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Polis baskını sonrası Deutsche Bank'ın hisseleri çakıldı

Almanya güne, polislerin kara para aklama operasyonları ile uyandı. Dünyanın en büyük olduğu belirtilen Deutsche Bank'ın hisse senetleri bu haber karşısında adeta eriyor, dev kayıplar yaşanıyor.

Polis baskını sonrası Deutsche Bank'ın hisseleri çakıldı

BORSADA ÇAKILDI

Haberin duyulmasından sonra, bankanın hisseleri kısa süre içerisinde yaklaşık yüzde 4 düşerek, 8,27 eurodan işlem görmeye başladı. Saatlerin ilerlemesiyle kayıp daha da artarken, Deutsche Bank'ın hisseleri adet bazında 8,18'e kadar geriledi.

Deutsche Bank’ta kara para aklama araması VİDEO

Polis baskını sonrası Deutsche Bank'ın hisseleri çakıldı

MALİYE VE POLİS BASKINI

Frankfurt'ta bulunan Deutsche Bank binasına, polislerin yanı sıra aralarında vergi memurlarının da bulunduğu 170 kişilik bir ekip baskın gerçekleştirdi. Alman medyasına göre ise vergi müfettişlerinin de yer aldığı grup sabah altıdan beri bankanın merkezinde arama yapıyor.

Polis baskını sonrası Deutsche Bank'ın hisseleri çakıldı

Aramanın, Danimarkalı Danske Bank’ın 150 milyar dolar tutarında kara para aklama işleminde bazı Avrupalı bankaların yardımcı olduğu iddiasından sonra gelmesi dikkat çekti.

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